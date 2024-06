Biedronka z niezwykłą ofertą! Rozdaje miliony produktów za darmo - trzeba się spieszyć

Biedronka ruszyła z nową promocją, w ramach której użytkownicy ich aplikacji mają szansę zgarnąć sporo przedmiotów całkowicie za darmo. Jak to działa i co trzeba zrobić?

Dyskonty sieci Biedronka przyzwyczaiły nas już do tego, że regularnie można tam obłowić się w wiele produktów taniej niż gdziekolwiek indziej. Ich aplikacja mobilna pozwalająca na jeszcze więcej oszczędności nie bez powodu trafia na ekrany główne smartfonów milionów Polaków. To właśnie w niej można aktywować wiele kuponów na jeszcze tańsze zakupy. Poza nimi jest jeszcze Shakeomat. To sekcja, w której każdy z klientów może codziennie zgarnąć spersonalizowany rabat. Jak zapewniają włodarze sieci — to funkcja, która pozwala klientom zaoszczędzić nawet 12 milionów złotych tygodniowo.

Wczoraj jednak firma poszła jeszcze dalej. Bo teraz w oficjalnej aplikacji Biedronka przez kilka dni można "wytrząsnąć" sobie całkowicie darmowe produkty. Wystarczy tylko spełnić jeden warunek.

Darmowe produkty w shakeomacie Biedronki. Jak je zdobyć?

Nowa promocja wystartowała wczoraj i potrwa do 22 czerwca. Shakeomat poza standardowymi, korzystnymi, ofertami teraz ma również produkty całkowicie darmowe. Jest jednak warunek by móc je odebrać: zrobić zakupy w sklepie za minimum 10 złotych z aplikacją Biedronka. Rabat za artykuł zostanie automatycznie naliczony przy kasie.

Nasi klienci już przyzwyczaili się, że jedna z ulubionych funkcji aplikacji – Shakeomat oferuje superokazje zakupowe dwa razy dziennie. Już od poniedziałku, 10 czerwca, aktywni użytkownicy aplikacji będą mogli uzyskać dodatkowe oszczędności, odbierając miliony produktów z szerokiego asortymentu za darmo. Naszym celem jest tworzenie okazji do oszczędzania oraz zwiększanie satysfakcji klientów każdego dnia. — Aleksandra Surdyk, Starszy Menedżer ds. Lojalności Klientów i Innowacji Cyfrowych w sieci Biedronka

Pula produktów jest ograniczona, ale jest ich naprawdę wiele. Ich pełną listę znajdziecie na specjalnie przygotowanej, dedykowanej, stronie. Spróbujcie szczęścia — kto wie, może i do Was się tym razem uśmiechnie!