Zagraj w ulubioną karciankę wiedźmińskiego świata! GWINT łączy gatunki CCG i TCG, pozwalając ci toczyć szybkie, sieciowe pojedynki z innymi graczami, łączące blefowanie, szybkie podejmowanie decyzji i staranne budowanie swojej talii. Zbierz karty Geralta, Yennefer i innych charakterystycznych bohaterów wiedźmińskiego świata, a następnie kontroluj ich w boju. Rozwijaj swój arsenał kart o zaklęcia i zdolności specjalne zdolne odwrócić losy starcia. Zwódź rywala i stosuj sprytne sztuczki, żeby wygrywać walki w trybie klasycznym, sezonowym i na Arenie. Zagraj w GWINTA: Wiedźmińską Grę Karcianą już teraz.

- Tak brzmi oficjalny opis GWINT w App Store. Gra na urządzeniach mobilnych pojawiła się w październiku 2019 r. jednak wcześniej dostępna była na komputery oraz konsole poprzedniej generacji. GWINT na PC zadebiutował 23 października 2018, wersje konsolowe ukazały się 4 grudnia 2018. Pod koniec 2019 r. CD Projekt ogłosiło, że kończy wsparcie wersji na PlayStation 4 i Xbox One. Podyktowane było to faktem, że gra na sprzętach Sony i Microsoftu nie cieszyła się popularnością - gracze preferowali rozgrywkę na komputerach, smartfonach i tabletach. Pół roku później GWINT zniknął z PlayStation Store i Microsoft Store.

Wiedźmiński GWINT z nową grą. I to z kampanią dla pojedynczego gracza

GWINT stale jest rozwijany. Pojawiają się nowe dodatki, karty, sezony i tryby. Choć posiada tryb dla pojedynczego gracza, gra tworzona z myślą o rozgrywkach online, gdzie na przeciw sobie siadają gracze tworzący swoje własne talie i toczący pojedynki - także w trakcie oficjalnych turniejów e-sportowych. To ma się zmienić w tym roku. Serwis IGN informuje, że CD Projekt RED pracuje nad nową produkcją osadzoną w świecie Wiedźmina. Nie będzie to jednak kontynuacja serii lecz osobny tytuł poruszający temat karcianego GWINTA. Project Golden Nekker, bo tak brzmi jego kodowa nazwa, ma pojawić się jeszcze w tym roku.

Nie będzie to jednak pierwsza tego typu sytuacja. Wojna Krwi, która miała być pierwszym dodatkiem fabularnym do GWINTA, rozrosła się do rozmiarów samodzielnej gry. W 2018 r. zadebiutowała jako Wojna Krwi: Wiedźmińskie opowieści - jednak przyćmiona przez podstawowego GWINTA nie zawojowała rynku. IGN cytując Pawła Burzę z CD Projekt RED podaje, że Złoty Nekker nie będzie kolejną odsłoną Wiedźmińskich opowieści, a zupełnie nowym tytułem, który ma przyciągnąć uwagę graczy zainteresowanych karciankami, jednak niekoniecznie chcą oni grać z innymi graczami. Jak to ma wyglądać i różnić się od Wojny Krwi? Tego jeszcze ni wiemy.

Project Nekker ma oferować rozbudowaną kampanię dla pojedynczego gracza oraz nowe mechaniki. Nie zabraknie też nowych kart oraz postaci. IGN wspomina m.in. o tytułowym Złotym Nekkerze (Golden Nekker), Barbarzyńcy (Barbarian), Żywym ogniu (Living Fire) i Żywiołaku ognia (Fire Elemental). Grafiki koncepcyjne udostępnioną przez serwis sugerują również, że karty te trafić mają do podstawowego GWINTA jeszcze w tym roku.

Zapowiada się ciekawy rok dla CDP. W najbliższym czasie mamy dostać Cyberpunk 2077 w wersji na konsole obecnej generacji, a w drugim kwartale na PlayStation 5 oraz Xbox Series X zadebiutuje odświeżony Wiedźmin: Dziki Gon