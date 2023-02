Firma ogłosiła właśnie raport dotyczący przychodów za ostatni kwartał zeszłego roku. Wyniosły 117,2 mld dol., co oznacza spadek o 5 procent rok do roku.

Wygląda na to, że nikt nie jest odporny na światowy kryzys ekonomiczny. Użytkownicy ograniczają zakupy i widać to bardzo wyraźnie po wynikach firmy z Cupertino. Są one dużo gorsze, niż prognozowali analitycy. Spodziewali się, że wyniosą one 121,1 mld dol.

Zmniejszyła się sprzedaż iPhonów, komputerów i urządzeń „ubieralnych”. Wzrosła iPadów oraz usług.

Winna wojna i COVID-19

Komentując najnowsze dane szef Apple Tim Cook stwierdził, że firma porusza się w „trudnym środowisku”. Jego zdaniem odpowiada za nie pandemia, zakłócenia w produkcji w fabrykach w Chinach spowodowane COVID-19, silny dolar, wojna na Ukrainie i rosnące ceny.

„Świat nadal stoi w obliczu bezprecedensowych okoliczności… wiemy, że Apple nie jest na nie odporny” – powiedział podczas telekonferencji z inwestorami.

Cook dodawał, że spadki miały miejsce na całym świecie i dotyczyły większości produktów firmy. Najbardziej jednak było widać je w Europie (z 29,75 do 27,68 mld dol.) i w Chinach (z 25,78 do 23,9 mld dol.).

Sprzedaż iPhone'ów spadła w tym okresie o ponad 8 proc., a sprzedaż komputerów Mac o 29 proc. W konsekwencji spadły również zyski firmy – dokładnie o 13 proc., z poziomu 34.6 mld do 30 mld dol.

Zdaniem analityków sprzedaż sprzętów firmy nadal będzie dołować. Po pierwsze z powodu ogólnego „zaciskania pasa”. A po drugie, z powodu zbyt małych zmian i poprawy w porównaniu do starszych modeli.

Firma pochwaliła się za to większą liczbą swoich aktywnych urządzeń na całym świecie, która przekroczyła już dwa miliardy. Właśnie z tym i ze swoimi usługami, np. Apple Pay czy Apple News, wiąże nadzieje na poprawę sytuacji. Jednak jej dyrektor finansowy Luca Maestri ostrzegał inwestorów, że w najbliższych miesiącach spodziewa się dalszego spadku sprzedaży.

Po opublikowaniu wyników akcje Apple spadły na giełdzie o 3 proc.

Trudny czas dla wszystkich

Apple nie jest jedyną firmą która ma gorsze wyniki. Amazon poinformował, że sprzedaż na platformie spadła o 2 proc. w ostatnim kwartale 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Zyski spadły niemal do zera z 14,3 mld USD rok temu.

Alphabet, czyli właściciel Google i YouTube, zanotował 1 proc. wzrost sprzedaży w ostatnim kwartale w porównaniu do analogicznego okresu 2021. Firma mówi o znacznym ograniczeniu zysków z reklam spowodowanym niepewnością gospodarczą na świecie.

