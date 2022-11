Polscy przedsiębiorcy, dokonując zakupu sprzętu na firmę, chętnie wybierają opcję leasingu. Korzyści tego rozwiązania są dość oczywiste – zamiast jednorazowo wydawać dużą sumę, zakup rozkładany jest na raty, a klient co miesiąc otrzymuje fakturę. Chcąc skorzystać z tego rozwiązania, właściciele firm często udają się do autoryzowanych sprzedawców Apple, którzy posiadają swoje oferty leasingowe, przygotowane we współpracy z zewnętrznymi podmiotami. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że w Polsce można leasingować sprzęt bezpośrednio od Apple w ramach programu Financial Services. Sprawdźmy, na czym to polega.

Apple Financial Services czyli leasing od Apple

Apple Financial Services zostało wprowadzone w Polsce stosunkowo niedawno, a usługa nie cieszy się szczególnym zainteresowaniem przez nikłą komunikację medialną. Polscy resellerzy wolą domyślnie prezentować własną ofertę leasingową, bo to po prostu bardziej się opłaca. Tymczasem warunki Apple są całkiem ciekawe, głównie przez stawianie na model oparty na użytkowaniu, a nie na własności.

Źródło: Apple

W Apple as a Service płaci się za korzystanie ze sprzętu przez wybrany okres, zatem firma wydaje na urządzenia mniej, niż w przypadku tradycyjnego zakupu. Klienci biznesowi mogą podpisać umowę na 24, 36, 48, lub 60 miesięcy, wybierając nie tylko sprzęty od Apple (iPhone, MacBook, iPad), ale także ochronę Apple Care i oprogramowanie od giganta z Cupertino.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi Apple Financial Services jest prowadzenie działalności przez co najmniej 2 lata i dokonanie zakupu na minimum 40 tysięcy netto. Nie ma zatem możliwości skorzystania z finansowania na jednego iPhone’a lub iPada, zatem opcja ta powinna zainteresować przedsiębiorców dokonujących dużych zakupów, na przykład dla całego zespołu.

Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, aby po zakończeniu umowy wykupić sprzęt, ale bardziej promowaną opcją jest wymiana na nowsze urządzenie bez ponoszenia dodatkowych opłat. Przy zwrocie sprzętu (który może posiadać drobne ślady użytkowania) użytkownik zostanie dokładnie poinstruowany jak dokonać wymazania danych, a w przypadku MacBooków otrzyma nawet certyfikat wyzerowania przez profesjonalną firmę.

Aby skorzystać z usługi Apple Financial Services wystarczy skontaktować się bezpośrednio z dowolnym autoryzowanym resellerem Apple (iSpot, Cortland, iDream), gdzie doradcy przeprowadzą przez formalności, kalkulację i ocenę zdolności kredytowej firmy. Warto zaznaczyć, że sprzęty ubezpieczone są na zasadzie all risk, a składka ubezpieczeniowa wynosi 1,1% wartości sprzętu w skali roku.

To jednak nie wszystkie usługi, które Apple przygotowało dla klientów biznesowych. Po zakupie sprzętu przedsiębiorcy mogą skorzystać także z doradztwa i systemów zarządzania urządzeniami.

Zarządzanie firmowym sprzętem i doradztwo specjalistów

Firmowy sprzęt dla pracowników wymaga odpowiedniej kontroli i konfiguracji. Wykonywanie tych czynności w przypadku dużej ilości urządzeń może być czasochłonne, dlatego Apple wdrożył portal Business Manager, ułatwiający automatyzację procesu rejestrowania w oparciu o bezpieczną konfigurację urządzeń mobilnych (MDM), bez konieczności fizycznej ingerencji. Z poziomu panelu administracyjnego można dokonywać zakupów oprogramowania i aplikacji, bezpośrednio na urządzenie pracownika.

Źródło: Apple

Business Manager pozwala administratorowi na grupowe tworzenie i zarządzanie kontami Apple ID, unikatowymi dla organizacji i niepowiązanymi z osobistym profilem.

„Apple Business Manager integruje się z istniejącym środowiskiem, możesz udostępniać zarządzane Apple ID pracownikom korzystającym z istniejących danych logowania organizacji — na przykład usługi Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)”

W ramach uzupełnienia wiedzy i wsparcia technicznego Apple oferuje także pakiet konsultacji Profesional Services. Usługa jest skierowana do przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć produkty Apple do firmy i przeszkolić pracowników do działania na sprzętach z nagryzionym jabłkiem. Profesional Services może obejmować pierwsze kroki z iPhonem, MacBookiem i iPadem, a także indywidualny coaching dostosowany do wymogów konkretnych działów firmy. Aby zapoznać się z cennikiem i umówić na konsultację należy skontaktować się z biznesowym przedstawicielem, pod adresem europe-aps@apple.com.

Apple Financial Services, Apple Business Manager i Apple Profesional Services tworzą kompleksowy zestaw narzędzi i rozwiązań do zakupu, zarządzania i wdrożenia produktów Apple w firmie. Warto mieć je na uwadze zwłaszcza w przypadku dużej organizacji, która po raz pierwszy przenosi się na technologię amerykańskiego giganta. Zachęcam do odwiedzenia dedykowanej zakładki dla biznesu – dostępnej pod tym adresem – w celu zapoznania się z ofertą i bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami działu Apple for Buissness.

Stock image from Depositphotos