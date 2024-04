Taniej najnowszego iPhone’a nie kupcie. Musisz się spieszyć

iPhone 15 Pro za 4299 zł ?! Tak, ale trzeba pofatygować się do Poznania.

iSpot zdążył nas już przyzwyczaić do tego, że każde otwarcie nowego salonu w ostatnich miesiącach wiąże się z naprawdę atrakcyjnymi promocjami. Sieć sklepów największego polskiego resellera Apple – od przejęcia Cortland – rozwija się bardzo szybko, a obok zwykłych salonów jak grzyby po deszczu pojawiają się także placówki Premium Partner, czyli miejsca oferujące doświadczenia najbardziej zbliżone (jak na polskie realia) do prawdziwych Apple Store. Ty razem iSpot otwiera salon w centrum handlowym Posnania, a ci, którzy odwiedzą go dziś, mogą liczyć na świetne zniżki.

Świetne promocje w iSpot Posnania tylko przez ten weekend

Już dziś oficjalne otwarcie salonu iSpot Premium Partner w CH Posnania, a tym samym start specjalnego eventu, który potrwa do niedzieli 28 kwietnia. Klienci odwiedzający nową placówkę iSpotu mogą liczyć na eksperckie porady, bezpłatną konfigurację sprzętu i warsztaty, ale to właśnie promocyjnymi cenami Reseller będzie zachęcał odwiedzających.

Źródło: iSpot

iSpot przecenił niemalże wszystkie kategorie urządzeń ze stajni Apple, oferując między innymi najniższą obecnie na rynku cenę za iPhone 15 Pro w wersji 128 GB. Oto najciekawsze zniżki:

iPhone 15 Pro 128 GB: 5999 zł –> 4299 zł

iPhone 15 128 GB: 4699 zł –> 3499 zł

AirPods Max: 2699 zł –> 1999 zł

AirPods Pro (2. gen) USB-C: 1299 zł –> 899 zł

MacBook Air 13” z czipem M2 8/256 GB: 4999 zł –> 4299 zł

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular: 4499 zł –> 3799 zł

Apple Watch SE 2023 40mm GPS 1299 zł –> 899 zł

Liczba sztuk jest ograniczona, a wszystkie dostępne promocje – w tym także na akcesoria – dostępne są pod tym adresem. iSpot przygotował także konkurs, w którym wgrać można iPhone 15, AirTaga lub zestaw gadżetów iSpot.

Promocja trwa teoretycznie do 28 kwietnia, ale najciekawsze sprzęty wyprzedadzą się zapewne już dziś.