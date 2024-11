Mam oczywiście na myśli klamki. Nic tak nie irytuje jak zahaczenie bluzą o klamki! Zaś po nich są cookies oraz reklamy w internecie. Te dwie rzeczy w trio z testem Turinga sprawdzającego, czy rozróżniam schody od drabiny psują humor podczas leniwego przeglądania kolejnych stron. Z tą appką całkowicie o nich zapomniałem.

Dzień dobry wygodny internecie

Jak każdy z nas, codziennie coś niecoś w internecie przebywam. Czy to aktualizuję wiedzę o najnowszych wydarzeniach ze świata albo szukam przepisu na obiad, czy to nowej zabawki dla psa. I niestety tak samo jesteśmy każda dnia bombardowani wszelkiej maści trackerami, ciasteczkami, wyskakującymi oknami i innymi irytującymi rzeczami. Safari mnie zapewnia, że dzielnie walczy, ale dla mnie to jest za mało. Szczęśliwie znalazłem rozwiązanie.

Wipr 2 jest prostą i bardzo tanią aplikacją, która odmienia komfort korzystania na co dzień z Safari. Za zaledwie 29,90 złotych pozyskujemy kombajn, bez którego naprawdę nie da się żyć. Naprawdę wyczekiwałem tej premiery bardziej niż jakiejś gry czy filmu. Byłem już użytkownikiem pierwszej wersji, którą lubiłem, ale była ograniczona, więc z nią były zainstalowane jeszcze inne wtyczki. Z Wipr 2 pożegnasz następujące uciążliwości współczesnego internetu:

reklamy bannerowe,

wyskakujące okienka

reklamy w postaci wideo,

reklamy w obcych językach oraz własnym,

ostrzeżenia o ciasteczkach,

wyskakujące powiadomienia,

wymuszanie zalogowania,

wideo z wyciszoną treścią,

trackery,

informacje o dostępności aplikacji,

gromadzenie danych,

kopanie kryptowalut,

informacje o newsletterach.

Najlepsze, że wszystko to za sprawą jednego stuknięcia w ekran (lub wcale jeżeli ktoś ma włączone odświeżanie aplikacji w tle). Miło jest też zobaczyć aplikację, która nie jest objęta żadnymi, regularnymi subskrypcjami. Jednorazowa opłata i to jeszcze po zakupie działa na naszych iPhone'ach, Macach i iPadach.

Przez chwilę się wahałem i to był błąd

Wipr 2 jest dziełem jednej osoby i fanem byłem już od pierwszej wersji aplikacji, z tym że ona wymagała wsparcia wielu innych. Zatem po rozwinięciu drzewka rozszerzeń w przeglądarce, trochę tego było. Ale Wipr jest jeszcze tańszy, a pozostałe były darmowe, zatem dało się tak żyć. Wszystko się zmieniło gdy inne aplikacje przeszły na formę subskrypcji. Gorzej nawet, bo o ile pierwsza wersja Wipra jest wciąż dostępna i aktualizowana, tak dla tamtych zostały stworzone nowe programy i zakończenie wsparcia dla darmowych alternatyw. Nawet nazwa appki się zmieniła na "usuń tę aplikację" co wyglądało komicznie.

Z tego powodu naszła mnie myśl, której miałem niebawem żałować i po prostu zostawiłem poprzednią wersję bez niczego innego. Od tamtej pory naprawdę nie rozumiem, jak można żyć bez wtyczek do przeglądarki? AdBlock to w naszym kraju standard, ale to naprawdę nie jest wystarczająca opcja. Aż zacząłem się zastanawiać, jak bardzo nie jest uregulowane to jak bombardują nas wszelkie strony internetowe treścią, której po prostu nie chcemy. Czy to naprawdę na kogoś działa?

Nie jest idealnie, ale i tak zmienia życie na lepsze

To znaczy musi i tutaj też pojawia się problem z Wipr 2 i najpewniej podobnymi rozwiązaniami. Czasami będzie trzeba ją wyłączyć. Dla przykładu na jednej ze stron w wyskakującym okienku pojawiał się ważny komunikat do zalogowania. Ta appka niestety nie rozróżnia dobrych od złych wskakujących okien. Inny przypadek to bywają strony, które się w pełni nie załadują albo będą wyglądać przedziwnie bez reklam. Czasami nawet funkcjonalność strony zniknie kompletnie, wideo na żywo na TVP Sport przestaje działać jeżeli blokujemy reklamy i inne treści.

Coś za coś. Ogólnie nie zmienia to całkowicie mojego odbioru, jeżeli strona nie działa z powodu mojej chęci wyższego komfortu? Trudno, rozumiem, dlaczego tak się dzieje, lecz po prostu poszukam innego źródła. Nie wyobrażam sobie życia bez Wipr 2.