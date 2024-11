Aplikacja do robienia zdjęć na smartfony, która wielu bardzo zaskoczy. Warto ją sprawdzić

Od lat twierdzę że smartfony nie robią zdjęć, a obrazki. Zaawansowane algorytmy robią cuda dbając o to, by tworzone za pomocą niepozornych sprzętów fotografie prezentowały się możliwie jak najlepiej. Są one poprawiane na wiele sposobów, efekt który widzimy to łączenie kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu, pojedynczych zdjęć w całość. Kto wciąż sięga po "zwykłe" aparaty -- ten doskonale wie o czym mówię.

Ale teraz i bez tego będzie się można o tym łatwo przekonać na Androidzie -- a wszystko to za pośrednictwem świeżutkiej aplikacji Zerocam.

Zerocam: zdjęcia ze smartfona bez ściemy i poprawek

Zerocam to aplikacja która pozwala robić smartfonami z Androidem zdjęcia. Bez żadnych dodatkowych algorytmów, które je wygładzą, odszumią, poprawią i połączą. Będą obrazkiem takim, jaki faktycznie zarejestruje obiektyw kamery w naszym smartfonie. Dla wielu może okazać się to szokującym wyzwaniem jak... surowo będzie prezentował się efekt końcowy.

Niestety, złą wiadomością jest bez wątpienia ta dotycząca... jak niewiele aplikacja na tę chwilę oferuje. Jeżeli śledziliście rynek podobnych aplikacji, to prawdopodobnie Halide z iPhone'a nie jest wam obce. To znakomity produkt tworzony przez byłych inżynierów Apple (pracujących dla giganta z Cupertino nad systemową aplikacją aparatu), który także pozwala robić zdjęcia bez jakichkolwiek poprawek, ulepszeń i mieszania algorytmów. Różnica polega jednak na tym, że Halide to już dorosły produkt, który rozwijany jest od wielu lat -- i z każdą wersją jest coraz lepszy w tym co robi. Ale tam użytkownicy mają dostęp do całego szeregu opcji, które mogą sobie samodzielnie ustawić i dobrać pod siebie. Zerocam, przynajmniej na tę chwilę, to nic więcej niż podgląd zdjęcia i... przycisk do jego zrobienia. Co dla wielu może okazać się niesatysfakcjonujące.

Pierwsza aplikacja aparatu obsługująca technologię AI. Uchwyć chwile, a nie megapiksele. Pożegnaj sztuczne przetwarzanie końcowe: ciesz się pięknem naturalnej fotografii. Dzięki Zerocam nie ma zbyt ostrego, płaskiego wyglądu przypominającego HDR. Fotografujemy w formacie RAW i przetwarzamy Twoje zdjęcia w celu usunięcia wszelkich sztucznych efektów, zapewniając miękkie, przyjemne dla oka obrazy.

Zerocam pozwoli zagłębić się w świat fotografii bez kupowania drogich aparatów

Wielokrotnie spotykałem się z pytaniami: jaki aparat kupić na start. I po jego zakupie wiele osób było rozczarowanych, że zdjęcia nim zrobione nie są tak spektakularne jak te, które zrobili swoim smartfonem. Powód jest prosty: optyka może być lepsza, ale tam wszystko jest "surowe" -- i trzeba nad tym popracować. By uzyskać efekt HDR: należy złączyć ze sobą kilka, a czasem nawet kilkanaście, zdjęć. Nie wystarczy po prostu wcisnąć przycisku. Aplikacje takie jak wspomniane Halide czy Zerocam mogą okazać się fajnym testem dla tych, którzy nie są pewni czy to aby na pewno będzie fajne rozwiązanie dla nich i czy chcą iść w to głębiej, czy jednak wolą nowoczesne rozwiązania.

Zerocam dostepne jest do pobrania w Google Play. Od jakiegoś czasu dostępna jest także wersja na iPhone'a, jednak w przypadku urządzeń z iOS -- zdecydowanie bardziej w temacie polecam Halide.