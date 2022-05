iRobot prezentuje swój najnowszy odkurzacz Roomba serii i5. Co ciekawego oferuje i jakie ma funkcje?

Roomba serii i5 to przede wszystkim sprawdzone i efektywne rozwiązania, które firma wykorzystuje w swoim dotychczasowych urządzeniach sprzątających. To m.in. system AeroForce, możliwość skorzystania z inteligentnej mapy Imprint oraz szerokich możliwości personalizacji pracy.

Roboty odkurzające Roomba serii i5 poszerzają naszą gamę produktową, oferując nie tylko wyjątkową inteligencję i wydajność sprzątania. Oddają również w ręce użytkownika szerokie możliwości personalizacji i kontroli, które zapewnia stale rozwijane oprogramowanie

- mówi Stefan Bernard, dyrektor generalny iRobot w regionie EMEA.

Roomba serii i5 porusza się wzdłuż równoległych linii i wykorzystuje nowoczesne sensory śledzenia podłoża. To pozwala dopasować odpowiedni sposób sprzątania bez względu na to, po czym jeździ odkurzacz. Parkiet, terakota, dywan czy wykładzina? Roomba poradzić ma sobie z nimi bez problemu. Jeśli w trakcie pracy zabraknie energii, urządzenie automatycznie wraca na stację dokującą, ładuje się i gdy osiągnie poziom pozwalający dokończyć cykl pracy, powraca do miejsca, w którym zakończył odkurzanie.

Roomba i5 obsługuje technologię Imprint Smart Mapping. Dzięki niej w aplikacji iRobot HOME wyświetlana jest szczegółowa mapa sprzątanej powierzchni. Powstaje ona za sprawą systemu mapowania, w który wyposażone są roboty. Rozwiązanie to pozwala na uruchomienie odkurzania w konkretnym pomieszczeniu i na konkretnej powierzchni. Pozwala również na tworzenie zaawansowanych harmonogramów pracy oraz otrzymywanie spersonalizowanych sugestii sprzątania - np. częstszego odkurzania w okresie pylenia roślin czy linienia zwierząt. Nie można też zapomnieć o wsparciu asystentów głosowych. Odkurzaczem można sterować przy pomocy Alexy, Asystenta Google i Siri.

Roomba i5. Cena i dostępność w Polsce

Nowy odkurzacz Roomba z serii i5 jest już dostępne w Polsce. W zależności od modelu, zapłacicie za niego 1999 zł lub 2999 zł. Droższy wariant, iRobot Roomba i5+ wyposażony jest dodatkowo w stację Clean Base pozwalającą na automatyczne opróżnianie zbiornika na bród.

