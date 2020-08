iRoboty stają się mądrzejsze. Aktualizacja oprogramowania pomoże sprzątać efektywniej

iRobot Genius: większa kontrola i integracja

Platforma iRobot Genius to tak naprawdę najnowsza wersja ich mobilnej aplikacji, która doczekała się zupełnie nowej odsłony. I poza znanymi z wcześniejszych wersji funkcji, teraz oferuje znacznie więcej opcji personalizacji i kontroli, a wszystko to w oparciu o nawyki i preferencje ka żdego z użytkowników.

Sztuczna inteligencja musi wyzwolić się z granic autonomii i stać się prawdziwym partnerem w codziennych obowiązkach” – powiedział Angle. „Inteligencja naszego robota jest spersonalizowana i reaguje na przyzwyczajenia i preferencje użytkowników, dając im większą kontrolę nad tym, kiedy, gdzie i w jaki sposób sprzątają roboty. iRobot Genius uwalnia pełen potencjał naszych połączonych produktów. Daje im możliwość zrobienia więcej teraz i jeszcze więcej w przyszłości, dzięki automatycznym aktualizacjom

Dzięki uczeniu maszynowemu (dostępnemu w robotach Roomba i7/i7+/s9/s9+ oraz Braava Jet m6) sprzęty te automatycznie wykrywają i sugerują strefy które powinny być sprzątane częściej, niż ustaliliśmy to w naszym standardowym harmonogramie. Wśród nich m.in. te dookoła stołów, kanap czy kuchennych blatów. Naturalnie możemy je uwzględnić przy tworzeniu inteligentnych map — czyli stref do których roboty będą zaglądać częściej. Dla fanów asystentów głosowych mam świetną wiadomość — dzięki nowościom wystarczy pogadać z telefonem, by wysłać robot na sprzątanie wybranej strefy. Aha, iRobot Genius doczeka się także wsparcia dla inteligentnych głośników — tych z Google Home oraz wspierających Alexę.