Czy diesel ma przyszłość w transporcie? Spójrzcie co robi InPost

Wcześniej regularnie liczyliśmy Wam wciąż rosnącą liczbę Paczkomatów InPostu, teraz przyszedł czas na liczenie elektrycznych aut, którymi operator ten dostarcza Wam paczki do tych automatów.

InPost jest niekwestionowanym liderem pod względem liczby automatów paczkowych w Polsce, no i teraz nie już nie tylko w naszym kraju. Za kolejny cel wziął sobie już jakiś czas temu zeroemisyjność swojej floty, którą dostarczają nam nasze paczki.



Sebastian Anioł, Dyrektor Działu Innowacji Logistycznych InPost:

Jesteśmy pionierem wśród firm logistycznych w Polsce, jeśli chodzi o ekologiczną flotę i obecnie mamy także największą flotę samochodów elektrycznych w Polsce. To spore inwestycje – ale ogromny wkład na rzecz środowiska i przyszłości naszych dzieci czy wnuków. Myślimy o każdym aspekcie ekologii w dostawach przesyłek, wspierając najbardziej ekologiczne rozwiązanie, jakim jest urządzenie Paczkomat® InPost.

Tylko w zeszłym roku niemal 30 mln paczek trafiło bezpośrednio do nas lub do Paczkomatów za pośrednictwem auta EV InPost. Na dziś InPost dysponuje już tysiącem aut elektrycznych, więc wskaźnik ten za 2023 rok powinien znacznie wzrosnąć. Jakie to auta? InPost wymienia tu:

blisko 50 szt Mercedesów eSPRINTER

blisko 300 szt Nissanów eNV200 w zabudowie VOLTIA

600 szt Ford eTransit

12 szt Opel Vivaro-e w zabudowie VOLTIA

40 szt Peugeot e-Expert w zabudowie VOLTIA

4 szt Renault Megane e-Tech

7 szt Peugeot ePartner



Samochody elektryczne nierozerwalnie wiążą się ze stacjami ładowania takich pojazdów, tu również InPost może pochwalić się ciekawymi liczbami, bo dzięki współpracy z GreenWay zainstalował już ponad 500 stacji ładowania aut elektrycznych (również publicznie dostępnych dla kierowców ładowarek DC w pobliżu urządzeń Paczkomat®). Do końca 2023 roku sieć ma zostać rozbudowana do 700 punktów.

Źródło: InPost.