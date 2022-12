iOS to zamknięty system, dlatego też iPhone nie jest telefonem dla fanów personalizacji. Dla mnie to zaleta, ale znam takich, którzy smartfon muszą mieć w najmniejszym szczególe dostosowany do swoich potrzeb – od ikon, przez kolory aż po font. Skoro o nim mowa, to wspomnę, że iPhone wykorzystuje klasyczny font San Francisco, a ci, którzy się nim znudzili, musieli dotychczas decydować się na wykonanie jailbreake’a. Dotychczas, bo odkryto lukę, która pozwala na zmianę bez łamania ograniczeń systemowych Apple.

Font z Samsunga na iPhonie

Jailbrake to proces usuwania ograniczeń nałożonych przez producenta, umożliwiający uzyskanie pełnego dostępu do urządzenia, dzięki czemu możemy wgrywać oprogramowanie i ustawienia spoza oficjalnej dystrybucji. Apple fabrycznego fontu trzyma się od lat, czyniąc go niejako charakterystycznym elementem urządzenia. Programista Zhuowei Zhang odkrył, że można go zmienić bez jailbrake’a, wykorzystując exploit CVE-2022-46689.

Wpływa on na urządzenia z systemem iOS 16.1.2 lub starszym i pozwala na podmianę domyślnego fontu (w wersji 16.2 luka została usunięta). Zhuowei Zhang przeprowadził test na kilku fontach: DejaVu Sans Condensed, Serif, Mono i znanym z Samsungów Choco Cooky (choć ten przypadnie do gustu raczej tylko 8-latkom). Aby dokonać tego samego na swoim smartfonie, należy pobrać oprogramowanie z linku udostępnionego w tweecie, samodzielnie skompilować projekt Xcode lub ręcznie podpisać plik IPA certyfikatem programisty, a następnie zainstalować na urządzeniu.

Autor zapewnia, że procedura jest bezpieczna, bo wszystkie zmiany cofają się po ponownym uruchomieniu telefonu. Przed przystąpieniem do operacji Zhuowei Zhang zaleca jednak wykonanie kopii zapasowej.

