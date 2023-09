Sony Xperia 5 V już bez tajemnic. Najlepszy mały smartfon 2023 roku?

Sony Xperia 5 V to telefon tak charakterystyczny, że właściwie nie wymaga dłuższego przedstawienia. Mimo zauważalnych różnic względem poprzednika wciąż widać żelazną konsekwencję japońskiego producenta. Na co możemy liczyć w tym roku? Czy nowa mała Xperia podbije serca klientów?

Portfolio smartfonów Sony jest obecnie bardzo proste i przejrzyste. Do wyboru mamy trzy urządzenia, które mają za zadanie trafić do określonego grona odbiorców. Najtańszy model to przedstawiciel średniej półki cenowej – Sony Xperia 10 V. Jest również pełnoprawny flagowiec dla najbardziej wymagających użytkowników, czyli Sony Xperia 1 V. Komu dedykowany jest trzeci, czyli świeżo zaprezentowany Sony Xperia 5 V? To smartfon dla wszystkich tych, którzy często i chętnie robią zdjęcia czy nagrywają filmy, którymi lubią dzielić się w mediach społecznościowych. Osoby te potrzebują smartfona wyposażonego w bardzo dobry aparat, pozwalającego komfortowo przeglądać multimedia, a także dysponującego odpowiednio wydajną baterią.

Z oficjalnej zapowiedzi przygotowanej przez Sony dowiedzieliśmy się, że właśnie takim urządzeniem jest Sony Xperia 5 V. Jakie konkretnie parametry o tym świadczą? Przyjrzyjmy się bliżej temu, co oferuje nowy, mały, ale bardzo wydajny smartfon rodem z Japonii.

Tworzenie materiałów do publikacji w social mediach to, według Sony, podstawowe zadanie smartfona Sony Xperia 5 V

Sony Xperia 5 V: mały smartfon o sporych możliwościach

Specyfikacja techniczna smartfona Sony Xperia 5 V prezentuje się następująco:

Model: Sony Xperia 5 V

Sony Xperia 5 V Wymiary: 154 x 68 x 8,6 mm

154 x 68 x 8,6 mm Waga: 183 g

183 g Układ SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Pamięć RAM: 8 GB

8 GB Pamięć na dane: 128 GB

128 GB Aparat główny: 48 Mpix, f/1,9, optycznie stabilizowany

48 Mpix, f/1,9, optycznie stabilizowany Aparat ultraszerokokątny: 12 Mpix, f/2,2

12 Mpix, f/2,2 Kamerka do selfie: 12 Mpix, f/2,0

12 Mpix, f/2,0 Audio: głośniki stereo, wyjście słuchawkowe

głośniki stereo, wyjście słuchawkowe Bateria: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 30 W, ładowanie bezprzewodowe

5000 mAh, ładowanie przewodowe 30 W, ładowanie bezprzewodowe Wyświetlacz: 6,1 cala, 1080 x 2520 px, OLED, proporcja 21:9, 120 Hz

6,1 cala, 1080 x 2520 px, OLED, proporcja 21:9, 120 Hz Wykonanie: Gorilla Glass Victus 2 (z przodu i z tyłu), aluminiowa ramka

Gorilla Glass Victus 2 (z przodu i z tyłu), aluminiowa ramka Norma odporności: IP65/IP68

IP65/IP68 System operacyjny: Android 13

Android 13 Wersje kolorystyczne: czarna, niebieska, srebrna

Biorąc pod uwagę powyższą specyfikację techniczną można być pewnym, że Sony Xperia 5 V będzie jednym z najlepszych małych smartfonów na rynku. Czy najlepszy? O tym przekonamy się podczas redakcyjnych testów, z których wynikami będziecie mogli zapoznać się zapewne za kilka tygodni. Można jednak już teraz pokusić się o opinię, że Sony Xperia 5 V oferuje wszystko, co niezbędne, by wywiązać się z przyjętych przez producenta założeń.

Na obudowie zabrakło miejsca dla typowego teleobiektywu. Jego funkcję przejmuje główny aparat

Multimedia na najwyższym poziomie

Dla wielu użytkowników najważniejszym elementem wyposażenia smartfona jest aparat. Ten zastosowany w Sony Xperia 5 V to konstrukcja, którą zdążyliśmy już poznać, ponieważ zadebiutowała wraz z modelem Sony Xperia 1 V. Wyposażona w autorski procesor obrazu Sony Exmor T do urządzeń mobilnych konstrukcja używana jest zarówno jako aparat główny, jak i teleobiektyw z 2x bezstratnym zbliżeniem. Jest to możliwe dzięki wysokiej rozdzielczości matrycy. Wspomaga ją aparat ultraszerokokątny a także kamerka do selfie.

Na uwagę zasługują również głośniki stereo z zupełnie nowym wzmacniaczem. Mimo niewielkich rozmiarów firmie Sony udało się również zmieścić w urządzeniu wyjście słuchawkowe, co już na tym etapie należy uznać za duży plus.

W porównaniu do poprzedniego modelu utrzymano charakterystyczne proporcje wyświetlacza 21:9. To rozwiązanie wymaga przyzwyczajenia i nie każdy je akceptuje, jednak świetnie sprawdza się do przewijania serwisów społecznościowych czy oglądania filmów właśnie w tych proporcjach.

Trzy wersje kolorystyczne do wyboru: czarna, niebieska i srebrna

Oprogramowanie Sony: gratka dla miłośników nagrań ze smartfona

Firma Sony słynie z tego, że raczej nie wypełnia pamięci swoich smartfonów nadmiarem oprogramowania. Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku modelu Sony Xperia 5 V, gdzie producent ograniczył się wyłącznie do kilku przydatnych dodatków. Na uwagę zasługuje zwłaszcza nowa aplikacja do szybkiej edycji wideo – Video Creator.

Wystarczy uruchomić ją, wskazać nagrania, z których aplikacja ma przygotować film i chwilę poczekać. Oprogramowanie samo zmontuje dla nas materiał gotowy do wysłania znajomym czy publikacji w mediach społecznościowych.

Sony Xperia 5 V to mniejsza, ale również bardzo wydajna wersja flagowca rodem z Japonii

Bateria może być mocnym punktem Xperii 5 V

Bardzo ciekawym aspektem specyfikacji technicznej smartfonu Sony Xperia 5 V jest również bateria. Mimo niewielkich wymiarów urządzenia ma pojemność aż 5000 mAh. Mając na uwadze niewielki (jak na współczesne standardy) wyświetlacz i energooszczędne podzespoły, możemy się spodziewać, że sprawdzi się bardzo dobrze. Co na ten temat twierdzi Sony? Zgodnie z oficjalną zapowiedzią, zakładając typowe użytkowanie smartfona, Sony Xperia 5 V po 24 godzinach od odłączenia od ładowarki ma dysponować jeszcze nawet 50% energii. W praktyce przekładałoby się to na dwie pełne doby korzystania z urządzenia. O ile deklaracja znajdzie potwierdzenie w rzeczywistości, będzie to bardzo dobry wynik.

Co bardzo istotne, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę błyskawiczną degradację baterii w nowych iPhone'ach, Sony deklaruje, że zastosowane w Xperii 5 V ogniwo wytrzyma nawet trzy lata bez odczuwalnej utraty wydajności.

Opakowanie Xperii 5 V, dodatkowe akcesoria oraz szkło Gorilla Glass Victus 2 wykorzystują materiały pozyskane z recyklingu

W sprzedaży już za miesiąc

Sony Xperia 5 V pojawi się na sklepowych półkach na przełomie września i października 2023 roku. Niestety na ten moment nie wiemy w jakiej cenie. Pewne jest jedno. Jeśli rozważasz zakup nowego smartfona o mniejszych niż typowe wymiarach, lepiej jeszcze się wstrzymaj. Wszystko wskazuje na to, że Asus Zenfone 10 i Samsung Galaxy S23 właśnie otrzymały bardzo ciekawą alternatywę.