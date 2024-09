Takich iPhone'ów jeszcze nie było. Kiedy premiera?

Pierwszym z nich jest iPhone SE 4. generacji, który ma zadebiutować na początku 2025 roku. Nowy model SE będzie wyposażony w wyświetlacz OLED i będzie to 6,1-calowy ekran, co stanowi znaczną zmianę. Będzie posiadać jeden obiektyw i nowy wygląd. Prawdopodobnie nie będzie już posiadać Touch ID, lecz zastąpi go Face ID, dzięki wcięciu z kamerami i sensorami.

Drugim modelem, który wzbudza wiele emocji, jest iPhone Air. iPhone Air ma być wyjątkowo smukły, zaledwie 5 mm grubości, co uczyni go jednym z najcieńszych smartfonów na rynku. Wyposażony będzie w wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala i wysokiej rozdzielczości 2740 x 1260 pikseli. W środku znajdziemy procesor Apple A19 oraz 8 GB RAM, co zapewni wysoką wydajność. Ciekawostką jest, że iPhone Air będzie miał tylko jeden obiektyw aparatu, co może wydawać się krokiem wstecz, ale Apple zakłada, że jakość zdjęć będzie na najwyższym poziomie dzięki zaawansowanym algorytmom AI.

Skąd takie zmiany? Zapraszamy do materiału wideo powyżej.