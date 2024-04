Niszczą się od samego patrzenia. Apple wycofuje nowe akcesorium?

Wraz z premierą iPhone’ów 15 na rynku pojawiła się nowa seria dedykowanych akcesoriów, które miały korespondować z firmową polityką Apple, dotyczącą ochrony klimatu. Mowa o paskach i etui FineWoven – od samego początku budzące więcej kontrowersji niż zachwytów. Akcesoria niszczą się bowiem od samego patrzenia i wystarczy delikatnie przesunąć po nich paznokciem, by zostawić brzydko wyglądające rysy. Apple wady próbowało nazwać ficzerem, ale klienci nie do końca chcieli słuchać marketingowych sloganów, którymi pracownicy salonów sprzedaży bombardowali w odpowiedzi na reklamacje i skargi. Teraz okazuje się, że seria FineWoven może skończyć na śmiertku historii.

Może i są drogie, ale przynajmniej szybko się psują

Przyznam, że sam byłem mocno zaintrygowany nową linią akcesoriów do urządzeń Apple, bo materiał przypominający w dotyku zamsz prezentuje się naprawdę ciekawie. Sęk w tym, że to etui samo potrzebuje zabezpieczenia, bo jeden dzień noszenia w kieszeni pozostawia na nim brzydkie ślady. To nie tylko moje obserwacje, ale globalny problem, na który skarżą się klienci z całego świata – i to już od pierwszych chwil po premierze.

We wrześniu pisaliśmy nawet o specjalnych instrukcjach, przekazywanych pracownikom Apple przez przełożonych. Na wszelkie wątpliwości kadra salonów stacjonarnych i działu obsługi klienta miała wskazywać na materiały pochodzące z recyklingu, dodając, że akcesoria:

mogą wyglądać inaczej i wykazywać zużycie w miarę upływu czasu, ponieważ włókna ulegają kompresji podczas normalnego użytkowania (...) niektóre zadrapania mogą z czasem zanikać.

I wszystko byłoby ok gdyby nie fakt, że etui wykonane z tkaniny FineWoven zostały wycenione przez Apple na 349 zł – to o wiele za dużo jak na akcesorium, które z założenia ma szybko się niszczyć. Tim Cook i spółka wydają się więc reagować na negatywne opinie klientów – według plotek akcesoria FineWoven mają zostać wycofane z produkcji.

Apple znowu musi wycofywać wadliwe etui?

Serwis 9to5Mac donosi, że ekologiczne paski do Apple Watch i pokrowce na iPhone’y mogą niebawem zakończyć swój żywot na rynku. Informacje bazują na wpisie leakera Apple, z którego wynika, że gigant wstrzymał produkcję akcesoriów FineWoven, a cała linia została usunięta.

Powodem ma być rzekomo ich trwałość i jakość oraz problematyczne reklamacje i zwroty. Autor wpisu twierdzi, że Apple może ponownie wznowić produkcję, ale z zastosowaniem innego materiału z odzysku, który nie jest tak podatny na uszkodzenia.

Miękki materiał jest wykonany z wytrzymałego mikrodiagonalu i przypomina w dotyku zamsz. Ponadto tkaninę FineWoven zaprojektowano z myślą o planecie – jest wykonana z surowców pochodzących w 68 procentach z recyklingu odpadów pokonsumenckich, a jej produkcja wiąże się z dużo mniejszą emisją dwutlenku węgla niż w przypadku produktów ze skóry.

Firma nie potwierdziła jeszcze tych informacji, ale nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby pogłoski z X się potwierdziły. Apple raz już musiało wycofywać wadliwe etui Smart Battery Case z powodu problemów z ładowaniem. Gwoli ścisłości trzeba zaznaczyć, że skórzane i silikonowe etui z nadgryzionym jabłkiem też nigdy nie grzeszyły wyjątkową trwałością – Apple jednak bardzo krytycznie podchodziło do kwestii reklamacji, zwalając winę na niewłaściwe użytkowanie. Być może więc przy okazji premiery nadchodzącego iPhone'a 16 zobaczymy nowe etui premium, wykonane z lepszych materiałów

