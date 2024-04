Największy iPad Air potwierdzony? Producent akcesoriów szybszy niż Apple

Nowe iPady miały pojawić się na wiosnę, ale Apple ociąga się z premierą odświeżonych produktów i wiele wskazuje na to, że możemy spodziewać się ich dopiero w przyszłym miesiącu. Czego dokładnie się spodziewać? Cóż, przede wszystkim iPada Pro w lekko odświeżonej formie, ale to nie modele dla profesjonalistów mają w tym roku skraść całe show. Od kilku miesięcy dyskutuje się bowiem w sieci o nowych iPadach Air 12,9, które mają być największe w historii. Dotychczas opieraliśmy się na plotkach i analizach leakerów, ale teraz w końcu doczekaliśmy się pierwszych konkretów, a te – co ciekawe – nie pochodzą od Apple.

Firma ESR znów się pospieszyła – etui przeznaczone do iPada Air 13’’ 2024 pojawiły się na Amazon

Producenci akcesoriów do najnowszych, niepokazanych jeszcze światu urządzeń od Apple muszą otrzymać informacje o szczegółach nieco wcześniej. Wszystko po to, by na premierę przygotować zestaw etui, pasków czy klawiatur (w przypadku iPadów), dopasowanych pod względem wymiarów do nadchodzących sprzętów. Wielokrotnie bywało tak, że zewnętrzne firmy – chcąc zaznaczyć swoją pozycję przed konkurencją – dodawały peryferia kompatybilne z nowymi iPhone’ami czy iPadami do swoich sklepów internetowych, zdradzając tajemnicę, pieczołowicie ukrywaną przez Apple. Nie inaczej jest tym razem.

Źródło: ESR/Amazon

Na Amazon pojawiły się oferty magnetycznych etui, przeznaczonych do 13-calowego iPada Air 2024. Przeciek nie pochodzi od byle prywatnego sprzedawcy, a od dużej marki ESR, produkującej akcesoria do smartfonów i tabletów od ponad dekady. Oferta potwierdza niejako dotychczasowe przypuszczenia, że Apple może w tym roku wypuścić największego jak dotąd iPada Air z ekranem 12,9, czyniąc z niego bezpośrednią konkurencję dla iPada Pro o tej samej przekątnej. Dlaczego mielibyśmy wierzyć przeciekom? Choćby dlatego, że firma ESR już raz wyprzedziła Apple przed premierą podstawowego iPada 10 generacji – wtedy także doszło do przedwczesnej publikacji oferty z dedykowanym etui.

Co jeszcze wiemy o nowym iPadzie Air?

Oprócz rozmiaru – który wydaje się potwierdzony – w sieci znajdziemy jeszcze kilka innych, przedpremierowych smaczków na temat nowych iPadów Air. Wiemy niemalże na pewno, że tablet pod względem samego designu nie będzie znacząco różnić się od poprzedników – dalej w modzie pozostają grube, zaokrąglone ramki – ale zmianie może ulec lokalizacja przedniej kamery, która ma rzekomo trafić na środek dłuższej krawędzi iPada, dokładnie tak, jak w przypadku podstawowego iPada 10-gen.

Ze sporą dozą pewności mówi się także o chipie M2, zasilającym tablet – M3 ma pozostać zarezerwowany dla mocniejszych jednostek z dopiskiem Pro. Mark Gurman – korespondent Bloomberga, znany ze sprawdzających się „przepowiedni” – twierdzi zaś, że nowe iPady Air będą wyposażone w ekrany mini-LED. Po sieci krążą też pogłoski o przeprojektowanych klawiaturach Magic Keyboard i Apple Pencil 3, kompatybilnych z odświeżonymi modelami tabletów.

A teraz najważniejsze pytanie – kiedy możemy spodziewać się premiery iPadów Air i Pro? Ponownie posiłkując się doniesieniom Marka Gurmana zakładamy, że tablety zostaną ogłoszone w drugim tygodniu maja. Z zakupem długo wyczekiwanych iPadów Mini 7 generacji będziemy musieli poczekać znacznie dłużej.

