Drogi pamiętniczku: wydano iOS 17.2. Co nowego?

Największą nowością iOS 17.2 jest obecność aplikacji Dziennik. Dziennik to nowa aplikacja na iPhonie, która ułatwia użytkownikom refleksję nad codziennością i utrwalanie ważnych chwil. Do notowania przemyśleń motywują spersonalizowane sugestie. Są one inteligentnie generowane na podstawie ostatniej aktywności użytkownika, w tym m.in. zdjęć, osób, miejsc czy treningów. Pomagają rozpocząć wpis, a regularne powiadomienia ułatwiają wyrobienie nawyku prowadzenia dziennika. Na ten moment apka będzie dostępna na iOS - a co z innymi systemami? Wygląda na to, że posiadacze iPadów i komputerów Mac jej nie dostaną. To także szereg mniejszych lub większych poprawek i nowości, które ułatwiają korzystanie z iPhone'a.

iOS 17.2. Pełna lista nowości

Dziennik

Nowa aplikacja Dziennik umożliwia pisanie zarówno o drobiazgach, jak i o ważnych wydarzeniach w życiu, co pozwala praktykować wdzięczność i poprawia samopoczucie.

Sugestie wpisów w dzienniku ułatwiają zapamiętywanie doświadczeń, grupując w chwile wyjścia, zdjęcia, treningi i nie tylko. Chwile te można następnie dodawać do dziennika.

Filtry pozwalają szybko znajdować wpisy z załącznikami lub oznaczone zakładką. Dzięki nim można łatwiej wrócić do kluczowych chwil w swoim życiu, aby ponownie zastanowić się nad nimi.

Powiadomienia wysyłane według ustawionego harmonogramu pomagają utrzymać regularność prowadzenia dziennika, przypominając o pisaniu w wybranych dniach i o wybranej porze.

Aplikacja pozwala blokować dostęp do dziennika przy użyciu Touch ID lub Face ID.

Synchronizacja z iCloud zapewnia bezpieczeństwo wpisów w dzienniku dzięki ich szyfrowaniu.

Przycisk czynności

Przypisanie opcji tłumaczenia do przycisku czynności iPhone’a 15 Pro i iPhone’a 15 Pro Max pozwala szybko tłumaczyć frazy lub rozmawiać z kimś w innym języku.

Aparat

Wideo przestrzenne nagrywane na iPhonie 15 Pro i iPhonie 15 Pro Max pozwala ponownie przeżywać wspomnienia w trzech wymiarach na Apple Vision Pro.

Ustawianie ostrości aparatu długoogniskowego podczas rejestrowania małych, odległych obiektów na iPhonie 15 Pro i iPhonie 15 Pro Max jest teraz szybsze.

Wiadomości

Stuknięcie w wyświetlaną w prawym górnym rogu strzałkę ułatwia przechodzenie do pierwszej nieczytanej wiadomości w rozmowie.

Dostępna w menu kontekstowym opcja Dodaj naklejkę umożliwia bezpośrednie dodawanie naklejek w dymkach.

Nowa opcja pozwala modyfikować sylwetkę ciała dowolnego Memoji.

Weryfikacja kluczy kontaktów dostarcza automatyczne alerty i kody weryfikacyjne. Dzięki nim osoby będące celem nadzwyczajnych zagrożeń cyfrowych mogą sprawdzać, czy ich rozmówcy są tymi, za kogo się podają.

Pogoda

Informacje o sumach opadów pomagają być na bieżąco z opadami deszczu i śniegu przez następnie 10 dni.

Nowe widżety mogą wyświetlać dzienną prognozę pogody, a także informacje o opadach w ciągu następnej godziny, bieżących warunkach (takich jak jakość powietrza, temperatura odczuwalna i prędkość wiatru) oraz godzinach wschodu i zachodu słońca.

Migawka mapy wiatru pozwala szybko wyświetlać animowaną nakładkę mapy wiatru i 24‑godzinną prognozę dotyczącą wiatru.

Interaktywny kalendarz księżycowy oferuje wizualizację fazy księżyca w dowolnym dniu przez kolejny miesiąc.

To uaktualnienie zawiera także następujące udoskonalenia i poprawki błędów

Ulepszona funkcja AirDrop oferuje między innymi więcej opcji udostępniania kontaktów oraz możliwość udostępniania kart pokładowych, biletów do kina i innych obsługiwanych kart poprzez zbliżenie do siebie dwóch iPhone’ów.

oferuje między innymi więcej opcji udostępniania kontaktów oraz możliwość udostępniania kart pokładowych, biletów do kina i innych obsługiwanych kart poprzez zbliżenie do siebie dwóch iPhone’ów. Playlista Ulubione utwory w Apple Music pozwala szybko wracać do utworów oznaczonych jako ulubione.

w Apple Music pozwala szybko wracać do utworów oznaczonych jako ulubione. Opcję Używaj historii odtwarzania w Apple Music można wyłączyć w trybie skupienia, dzięki czemu słuchana muzyka nie jest widoczna na liście Ostatnio odtwarzane i nie ma wpływu na Twoje rekomendacje.

w Apple Music można wyłączyć w trybie skupienia, dzięki czemu słuchana muzyka nie jest widoczna na liście Ostatnio odtwarzane i nie ma wpływu na Twoje rekomendacje. Nowy widżet Zegar cyfrowy pozwala szybko sprawdzić godzinę na ekranie początkowym oraz w trybie czuwania.

pozwala szybko sprawdzić godzinę na ekranie początkowym oraz w trybie czuwania. Ulepszona opcja wypełniania rozpoznaje pola w plikach PDF i innych formularzach, umożliwiając automatyczne wstawianie danych, takich jak nazwy kontaktów i adresy.

rozpoznaje pola w plikach PDF i innych formularzach, umożliwiając automatyczne wstawianie danych, takich jak nazwy kontaktów i adresy. Nowe układy klawiatury obsługują 8 języków lapońskich.

obsługują 8 języków lapońskich. Ostrzeżenia dotyczące treści wymagających dyskrecji dla naklejek w Wiadomościach zapobiegają nieoczekiwanemu wyświetlaniu naklejek zawierających nagość.

wymagających dyskrecji dla naklejek w Wiadomościach zapobiegają nieoczekiwanemu wyświetlaniu naklejek zawierających nagość. Wszystkie modele iPhone’a 13 i iPhone’a 14 są teraz zgodne z ładowarkami Qi2.

Usunięto problem, który mógł uniemożliwiać ładowanie bezprzewodowe w niektórych pojazdach.

Jednak iOS 17.2 to nie wszystko, co dla użytkowników przygotowało Apple. Udostępnione zostały też nowe wersje oprogramowania iPadOS 17.2, watchOS 10.2, macOS 14.2 tvOS 17.2 oraz HomePod 17.2. Warto też dodać, że firmie nie udało się przed końcem roku wprowadzić wszystkich zapowiadanych wcześniej funkcji na iOS - o tym, czego wciąż brakuje, przeczytanie w osobnym tekście.