Firma ma się teraz skoncentrować nad dalszym rozwojem Face ID. Tyle, że priorytetem ma być umiejscowienie kamer i czujników pod ekranem.

Technologia jest trudna

Firma z Cupertino poinformowała ostatnio o przeniesieniu członków zespołu pracującego przy Touch ID do zespołu zajmującego się rozwojem Face ID. Apple wydał również wersję beta systemu iOS 15.4, która umożliwia odblokowywanie twarzą podczas noszenia maski. Następnym krokiem ma być czujnik Face ID umieszczony pod ekranem.

To podsyca spekulacje, że iPhone 15 Pro może być pierwszym modelem bez notcha. Według nieoficjalnych doniesień Apple chciał, by już w modelu 13 Pro przednia kamera znalazła się pod ekranem. Firma jednak zrezygnowała, gdyż jak stwierdzono, „technologia jest daleka od doskonałości”.

Podobnie postąpiło zresztą VIVO. Firma prowadziła prace nad tego typu rozwiązaniem, pierwszym modelem miał być VIVO Apex, ale w końcu zrezygnowano z oficjalnego zaprezentowania modelu. Podczas listopadowego spotkania z dziennikarzami pytani o to przedstawiciele VIVO przyznali, że chodziło głównie o jakość zdjęć robionych kamerą pod ekranem, którą nazwali „niesatysfakcjonującą”.

Tymczasem inne firmy nie rezygnują z prac nad takim rozwiązaniem, na rynku są już nawet smartfony z kamerą ukrytą pod ekranem. Najbardziej znanym jest Galaxy Z Fold 3 5G. To urządzenie posiada jednak dwie kamery do selfie i producent nie musiał przykładać takiej wagi do jakości obiektywu widocznego po rozłożeniu Folda.

iPhone 14 z 8 GB RAM

Zanim jednak ujrzymy iPhone 15, na rynku pojawi się iPhone 14. Tu też nie ma jeszcze ostatecznych informacji o tym, jak będzie wyglądał smartfon. Wg. niektórych doniesień Apple może zamienić go na dziurę w ekranie – tak jak jest w smartfonach z Androidem.

Według serwisu iDROPNEWS nowości w najnowszych iPhonach nie będą dotyczyć tylko wyglądu. Zmianie ulegnie również ilość RAM, która ma wzrosnąć z 6 do 8 GB RAM. Informacje mają pochodzić z tego samego źródła, które wcześniej ujawniło, że najnowszy iPad Mini będzie miał zmieniony, 8.3 calowy wyświetlacz.

Mówi się również o zastosowaniu po raz pierwszy kamery o rozdzielczości 48 MP. Byłaby to pierwsza zmiana od 2015 roku, kiedy to Apple zaczął używać obiektywu 12 MP.

Serię iPhone 14 powinniśmy ujrzeć we wrześniu tego roku.

źródło