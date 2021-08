iPhone Nano naprawdę powstawał, co potwierdzają udostępnione maile

O iPhone Nano plotkowano latami. Wygląda na to, że projekt faktycznie powstawał - i to już w okolicy 2010 roku.

Jeżeli śledzicie plotki technologicznie od lat, to prawdopodobnie iPhone Nano nie jest Wam kompletnie obcy. Urządzenie które miało być tanim iPhonem swego czasu było przez kilkanaście miesięcy na pierwszych stronach applowskich plotek i przecieków. W 2008, 2010, 2011... ciągnęło się to naprawdę długo. Takim iPhonem był ostatecznie debiutujący wiosną 2016 roku iPhone SE. W czasach iPhone'a 4 pozostało wszystkim obejść się smakiem, ale plotki nie wzięły się znikąd — co potwierdza zestaw maili udostępnionych w ramach potyczki sądowej Epic Games vs. Apple.

iPhone Nano nie był tylko wytworem wyobraźni i plotką

Według wiadomości które trafiły do sądu, w jednym z maili w październiku 2010 roku Jobs zamieścił program na spotkanie w sprawie strategii. Jednym z tamtejszych podpunktów był "plan dotyczący iPhone'a nano". W dalszym rozwinięciu dowiadujemy się, że miano tam ustalić cel kosztowy, a także że Jony (prawdopodobnie Jony Ivy) zaprezentuje ten smartfon. W strategii na 2011 zaś czytamy o "stworzeniu taniego modelu iPhone'a bazującego na iPodzie touch, który zastąpi 3GS".

Źródło: https://www.documentcloud.org/documents/21043906-2010-october-steve-jobs-tie-all-projects-together-lock-in#document/p1

Teraz można tylko gdybać: czy iPhone Nano to projekt który nigdy się nie wydarzył? Jeżeli tak, to dlaczego się nie wydarzył? Kilka lat później na rynku pojawił się faktycznie tańszy, mniejszy, iPhone — a w zeszłym roku otrzymaliśmy jeszcze jeden: iPhone SE 2. Póki co następcy na horyzoncie nie widać, ale prawdopodobnie grupa docelowa modelu z 2020 roku jest zadowolona z tego co dostała - i jeszcze przez co najmniej kilka lat nie będzie szukać zastępstwa dla swojego smartfona.