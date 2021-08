Apple i Google przed laty mieli ustalać partnerstwo przy budowie mobilnych systemów

Użytkownicy iOS i Androida często kłócą się o to, który system jest lepszy. Po latach dowiadujemy się, że giganci mieli spotkać się by ustalić elementy nad którymi będą współpracować.

Systemy mobilne są wciąż stosunkowo młode. Tak, mają kilkanaście lat na karku - ale nie ma się co oszukiwać, wciąż jeszcze nie poznaliśmy pełni ich możliwości, a każda kolejna wersja zarówno iOS jak i Androida pokazuje, ile jeszcze "braków" mają. Pewnym jest, że jest co ulepszać. Pewnym też jest, że po latach bojów na rynku liczą się tylko dwa systemy: Android od Google oraz iOS od Apple.

Każdy z nich celuje w nieco inną grupę odbiorców - przede wszystkim dlatego, że ich założenia są zupełnie inne. Firmy za nimi stojące robią co tylko w ich mocy, by przyciągnąć do siebie jeszcze większą rzeszę aktywnych użytkowników. Można powiedzieć, że toczą ze sobą nieustanny bój - ale po latach dowiadujemy się, że przed laty giganci rozważali połączenie sił.

iOS i Android mogą się od siebie różnić - ale mają też elementy wspólne. I to nad nimi firmy miały pracować razem

Według dokumentów które ujrzały światło dzienne przy okazji potyczki sądowej Epic Games z Apple, kilkanaście lat temu Larry Page i Steve Jobs mieli spotkać się by omówić warunki współpracy i przyszłości mobilnych systemów. Był rok 2010, oczywistym było że każda z firm obiera nieco inną ścieżkę, ale nie brakowało też elementów które będą wspólne niezależnie od tego czy użytkownicy wybiorą Androida czy iOS — i to właśnie nad nimi giganci mieliby współpracować.

Dlaczego takie informacje są istotne dla wspomnianego procesu? Cóż — Epic Games walczy przede wszystkim z Apple, ale warto pamiętać, że 30% w Google Play także nie jest im na rękę. Taka kooperacja sugeruje, że giganci mogą ze sobą współpracować, bo ten duopol jest im na rękę. Zresztą kilka dni temu Krzysztof informował Was o "project hug", który miałby zbliżać twórców do Google i wpływać na sprawiedliwą konkurencję.