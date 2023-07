iPhone 14 vs. iPhone 15: Kupować ubiegłorocznego flagowca czy czekać na nowy model?

Czy wakacje to dobry moment na zakup iPhone'a 14? A może warto poczekać na kolejne modele, które Apple zaprezentuje już we wrześniu? Analizujemy najnowsze plotki i sprawdzamy, czym mogą się różnić.

iPhone – kupować 14 i 14 Pro czy czekać na premierę następców?

Jesienna konferencja Apple zbliża się wielkimi krokami. Jeśli w Cupertino nic się nie zmieni, najprawdopodobniej odbędzie się ona już we wrześniu. Kupowanie iPhona latem zawsze wiąże się z dylematem – czekać na nowe modele, czy wybrać coś z tych ubiegłorocznych. W niniejszym artykule postanowiliśmy przeanalizować plotki, przecieki i domysły związane z nowymi smartfonami Apple, by pomóc Ci podjąć najlepszą decyzję.

Kupowanie flagowców zawsze stanowi pewne wyzwanie, zwłaszcza jeśli chodzi o smartfony premium takie jak iPhone. Załóżmy, że chcesz kupić najnowsze urządzenie. Z jednej strony, istnieje pokusa, aby natychmiast skorzystać z najnowszych funkcji i możliwości, które oferuje iPhone 14 lub 14 Pro, z drugiej strony, na horyzoncie już czekają "piętnastki". Co robić? Jak żyć?! Gdybyśmy tylko z takimi problemami musieli mierzyć się we współczesnym świecie... 😂

Źródło: 9to5Mac

Dynamic Island i USB-C

Najnowsze smartfony od Apple mogą mieć do zaoferować kilka innowacji, na które na pewno warto poczekać. Według plotek i przecieków wszystkie modele iPhone'a 15, w tym te podstawowe, będą miały dynamiczną wyspę, zamiast klasycznego notcha (wcięcia na przednie aparaty). Ta funkcja była wcześniej dostępna tylko w modelach iPhone 14 Pro i 14 Pro Max. Również wszystkie warianty iPhone'a 15 otrzymają nowe złącze ładowania — port USB-C, który zastąpi dotychczasowe złącze Lightning. To z kolei wynik dyrektywy unijnej, co na pewno ułatwi nam życie i pozwoli uwolnić się od standardu, który działa tylko z urządzeniami od Apple. To samo złącze, które jest coraz powszechniejsze w wielu innych urządzeniach, pozwoli ograniczyć liczbę kabli i ładowarek, z których korzystamy. Te plotki to raczej pewniaki. Przeanalizujmy jednak inne przecieki.

Procesor A16 Bionic dla podstawowych modeli

Wiele wskazuje na to, że podstawowy model iPhone 15, a także większy iPhone 15 Plus, będą wyposażone w czip A16 Bionic, który napędza obecne modele iPhone 14 Pro. Czy zdecydujesz się na obecną "pro" technologię w podstawowym modelu, czy poczekasz na jeszcze potężniejszy A17 Bionic, który prawdopodobnie pojawi się w iPhone 15 Pro? Ten wybór nie jest aż tak trudny. Te procesory to absolutny "top of the top". Jasne, że A17 Bionic będzie jeszcze szybszy, ale A16 Bionic również zapewni imponujące osiągi. Wybierając nowy smartfon od Apple kierowałbym się raczej innymi parametrami które mogą przeważyć szalę zwycięstwa na rzecz ubiegłorocznych lub nadchodzących modeli iPhonów.

Źródło: 9to5Mac

Ekrany OLED z nowymi sterownikami

Nie tylko "wnętrzności" mają zostać podmienione. Nowe modele iPhone 15 mają oferować nowe sterowniki dla ekranów OLED, które pozwolą na lepsze zarządzanie energią i tym samym na dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. Jeśli to prawda i różnica będzie duża, warto czekać na nowe modele.

Jeszcze lepsze zdjęcia

Plotki wskazują na to, że podstawowe modele iPhone 15 i iPhone 15 Plus mogą oferować główną kamerę o rozdzielczości 48 Mpix – to samo, co obecne modele z dopiskiem Pro. Jeśli robienie zdjęć to podstawowa funkcja, jaką spełnia Twój smartfon, może to być mocny argument za tym, że warto czekać na nową generację.

iPhone 15 Ultra

Nie zapominajmy o najwyższej półce. Stojąc przed wyborem nowego smartfona od Apple, można też brać pod uwagę najdroższy model, czyli ten z dopiskiem Ultra (jeśli w ogóle się pojawi). Eksperci spodziewają się, że będzie wyposażony w jeszcze bardziej zaawansowane aparaty, które pozwolą na robienie wyraźniejszych, bardziej szczegółowych zdjęć i nagrywanie wideo w najwyższej jakości. Wydajniejszy procesor i nowe możliwości przetwarzania obrazu mają zapewnić temu modelowi przewagę nad konkurencją. Szczególnie interesujące jest potencjalne wprowadzenie innowacyjnego obiektywu tele, który znacznie rozszerzyłby możliwości fotograficzne iPhone'a. Jeśli tak się stanie, różnice między modelem Pro a Ultra będą o wiele bardziej widoczne niż dotychczas, obejmując coś więcej niż tylko większy ekran i pojemniejszą baterię. Choć ostatnio plotki o iPhone 15 Ultra ustały, a Mark Gurman z Bloomberga sugeruje, że Apple może kontynuować dotychczasowe nazewnictwo, warto pozostać czujnym i śledzić kolejne przecieki dotyczące przyszłości linii iPhone.

Źródło: 9to5Mac

Czy warto czekać na nowe modele iPhone 15?

Czy warto poczekać na nowe modele iPhone 15? Wszystko zależy od Twoich indywidualnych potrzeb. Jeśli zależy Ci na najnowszych innowacjach technologicznych, poprawkach w zakresie aparatu i designu, możesz rozważyć oczekiwanie na jesień. Jeśli jednak nie masz problemu z obecnymi funkcjami oferowanymi przez iPhone 14 i 14 Pro, obecne modele mogą być dla Ciebie bardziej odpowiednie. Pamiętaj, że powyższe informacje są oparte na plotkach i przeciekach, a rzeczywiste specyfikacje i funkcje nowych iPhone'ów zostaną oficjalnie ujawnione dopiero we wrześniu.