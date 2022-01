Najtańszy iPad w wersji 5G i procesorem A14 Bionic jeszcze w tym roku

iPad 10. generacji z modemem 5G

Apple nie inwestuje za wiele środków w rozwój swojego podstawowego iPada. Urządzenie sprzedawane obecnie jako 9. generacja nie różni się znacznie od pierwszych modeli pokazanych kilka lat temu. W tym czasie nieco urósł tylko ekran, z 9,7 cala do 10,2 cala, ale reszta jak szerokie ramki czy przycisk Home z TouchID pozostają bez zmian. Na podobnym poziomie pozostaje też cena, choć trzeba przyznać, że Apple co roku wyraźnie poprawia specyfikację swojego podstawowego tabletu. W zeszłym roku wreszcie zwiększono bazową pojemność pamięci z 32 do 64 GB, co było już praktycznie koniecznością.

W tym roku również oczekujemy kilku zmian w specyfikacji, choć nie odbiją się one na wyglądzie urządzenia. Warto jednak odnotować, że podstawowy iPad w wersji "Cellular" ma otrzymać modem 5G co powinno znacząco przyśpieszyć szybkość internetu gdy brakuje nam dostępu do sieci WiFi. Może to być też jedno z tańszych urządzeń obsługujących sieć 5G, bo spodziewamy się, że cena nie będzie wyższa niż obecne 2349 PLN za model 64 GB. Poza tym nowy iPad 10. generacji dostanie też nowy procesor, Apple A14 Bionic, który zadebiutował w smartfonach iPhone 12. Nie jest to najnowszy układ, ale nadal oferuje świetną wydajność i zapewni spokój posiadaczom iPada na kilka kolejnych lat.

Plotki mówią też o wsparciu dla najnowszych standardów komunikacji bezprzewodowej - WiFi 6 oraz Bluetooth 5.0, ale za to zabraknie USB typu C. Najtańszy iPad nadal będzie dostępny już z nieco przestarzałym ze złączem Lightning. Zmiany nie zapowiadają się zatem rewolucyjnie, ale akurat od tego urządzenia nikt tego chyba nie oczekuje. Apple musi zachować jakieś rozróżnienie w stosunku do iPada Air dlatego nie ma co liczyć, że podstawowy model przejdzie podobną przemianę jak iPad mini w zeszłym roku.

źródło: Wccftech