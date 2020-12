Apple rozsyła „iPhone’a dla hakerów” wszystkim zainteresowanym

Latem Apple zapowiedziało nowego iPhone’a. Nie był to następca (topowej wówczas) 11 Pro, nie był to także żaden budżetowy model — raptem kilka miesięcy wcześniej wypuścili przecież iPhone SE (2020). Urządzenie o którym mowa wyróżnia się tym, że jest bardziej… przystępne dla hakerów. Oczywiście w kontekście tego, że iOS ma być systemem zamkniętym który nie pozwala na modyfikacje nie ma to zbyt wiele sensu, ale! To nie jest urządzenie które ma trafić do ogólnej sprzedaży, a sprzęt stworzony z myślą o specjalistach do spraw bezpieczeństwa. Ma im pomóc w łatwiejszym wyszukiwaniu wszelkiej maści luk w systemie oferowanym przez giganta z Cupertino.