Wiemy co zmieni się w 2. generacji AirTagów. Lokalizatory będą znacznie lepsze

Cztery lata po premierze pierwszego lokalizatora, Apple przygotowuje się do wypuszczenia jego następcy. AirTag 2. generacji ma trafić na rynek jeszcze w tym roku — i jak wynika z dotychczasowych przecieków, nowe lokalizatory wprowadzą istotne usprawnienia, z których jedno może mieć kluczowe znaczenie zarówno dla producenta, jak i końcowych użytkowników. Co nas czeka w nowej generacji pastylek lokalizacyjnych od Apple?

2. generacja AirTaga. Co się zmieni w nowych lokalizatorach?

AirTag od momentu swojego debiutu okazał się niezwykle popularnym gadżetem. Nie był pierwszym lokalizatorem na rynku, ale był pierwszym, który w tym segmencie rynku okazał się takim trzęsieniem ziemi. Nagle ludzie odkryli, że te niewielkie sprzęty pozwalające łatwo lokalizować zgubione przedmioty mogą okazać się dobrymi kompanami na co dzień. Szybko jednak znaleźli się też tacy, którzy zrobili z nich... wątpliwy użytek. Stąd też ogrom kontrowersji, zwłaszcza w kontekście naruszenia prywatności i wykorzystania ich w celach szeroko pojętego stalkingu. Dlatego też Apple musiało reagować bardzo szybko — i gigant sukcesywnie wprowadzał aktualizacje, które miały na celu uporanie się z problemem. Tym razem Apple ma pójść o krok dalej i przyłożyć się szczególnie do zabezpieczeń wbudowanego w lokalizator głośnika. Według Marka Gurmana, firma planuje utrudnić fizyczne usunięcie głośnika z lokalizatora, co ma zniwelować jeden z najczęściej stosowanych przez prześladowców sposobów ukrywania AirTaga.

Na razie nie wiadomo, jak dokładnie Apple zamierza wdrożyć te zmiany. Jednak jeśli firma skutecznie zabezpieczy głośnik (nie tylko pod względem czysto hardware'owym, ale też pod kątem oprogramowania) przed usunięciem, może to znacząco ograniczyć możliwości wykorzystania AirTaga w celach nieetycznych i niezgodnych z prawem. Obecnie bowiem usunięcie głośnika sprawia, że ukryty AirTag staje się niemal niewykrywalny dla osoby śledzonej, co jest ogromnym zagrożenie dla prywatności i bezpieczeństwa ofiary. Dlatego też wprowadzenie trwałej ochrony głośnika może być przełomowym krokiem w zabezpieczaniu użytkowników przed niepożądanym śledzeniem.

Ponadto nowe AirTagi mają zaoferować jeszcze dokładniejsze, bardziej precyzyjne, śledzenie. Bo choć obecnie lokalizatory radzą sobie w tym temacie naprawdę dobrze, to ich nowa generacja ma je wznieść na wyżyny. Jednak równie istotne co ulepszone działanie samego AirTaga, wydaje się być kwestia lepszego zabezpieczenia sprzętu — tym samym uczynienia go bezpieczniejszym w użytkowaniu.

AirTag 2. generacji - kiedy premiera?

Nowe AirTagi mają być lepsze pod każdym względem — stąd też to właśnie ku tym lokalizatorom zwrócone są oczy wielu zainteresowanych tematem użytkowników. Apple oficjalnie nie chwali się planami — ale według ostatnich plotek i przecieków, AirTagi 2. generacji mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Nie jest wcale wykluczone, że premiera może być szykowana już na wiosnę!