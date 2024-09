iPhone 16 w Plusie z abonamentem z pełnym no limit - Plus Apple One

Plus ogłosił właśnie szczegóły przedsprzedaży najnowszych smartfonów iPhone 16, wraz z nowymi abonamentami komórkowymi - Plus Apple One, w tym jednym z internetem bez limitu.

Dla pełnego obrazu, zerknijmy najpierw na naszą tabelkę z cenami za nowe iPhone 16 ze sklepu Apple:

Ceny iPhone 16 - premiera Model 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB iPhone 16 3 999,00 zł 4 499,00 zł 5 499,00 zł brak iPhone 16 Plus 4 499,00 zł 4 999,00 zł 5 999,00 zł brak iPhone 16 Pro 5 299,00 zł 5 799,00 zł 6 799,00 zł 7 799,00 zł iPhone 16 Pro Max brak 6 299,00 zł 7 299,00 zł 8 299,00 zł

Plus w swoim komunikacie, przesłał nam ceny za trzy najtańsze modele poszczególnych wersji iPhone 16:

iPhone 16 128GB - 449 zł na start oraz 12 rat po 304,17 zł, czyli łącznie 4099 zł,

iPhone 16 Pro 128GB - 599 zł na start oraz 12 rat po 395,83 zł, łącznie 5349 zł,

iPhone 16 Pro Max 256GB - 699 zł na start oraz 12 rat po 470,83 zł, łącznie 6349 zł.

Możliwe będzie również rozłożenie spłaty kwoty za same urządzenia w 24 lub 36 ratach.

Jakie abonamenty będą do wyboru? To zupełnie nowe pozycje w ofercie Plusa i z nową nazwą - Plus Apple One. Do wyboru będą dwa pakiety:

Plus Apple One za 90 zł/mies. z limitem transferu danych 100 GB w miesiącu, do tego nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do Apple One dla jednego użytkownika,

Plus Apple One bez limitu GB za 120 zł/mies. z nielimitowanym dostępem do internetu, nielimitowanymi rozmowami, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz dostęp do Apple One dla jednego użytkownika.

Jak łatwo policzyć na stronie Apple One - za sam abonament zapłacimy więc odpowiednio: 50,01 zł miesięcznie i 80,01 zł. Brak limitów w internecie mobilnym w abonamencie komórkowym w Orange i T-Mobile kosztuje 90 zł miesięcznie, a w Play przez pierwszy rok umowy. Na całą umowę internet bez limitu w Play kosztuje 105 zł miesięcznie.

Warto tu też wspomnieć o nowych planach rodzinnych w Plusie wraz z rodzinnym pakietem Apple One:

115 zł/mies. - 2 karty SIM ze współdzielonymi 250 GB, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz subskrypcja Apple One dla Rodziny, czyli po 57,50 zł za numer,

145 zł/mies. - 3 karty SIM ze współdzielonymi 750 GB, nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz subskrypcja Apple One dla Rodziny, czyli po 48,33 zł za numer.

Od kiedy rusza sprzedaż najnowszych smartfonów od Apple w Plusie? Klienci Plusa mogą składać zamówienia w przedsprzedaży na modele iPhone 16 od 17 września z dostępnością od 20 września.

Źródło: Plus.