iPhone 16 Pro ze znacznie większą baterią. Nie ciesz się przedwcześnie

Narzekania na baterie we współczesnych smartfonach tak naprawdę nigdy nie ustają. Bo chociaż nasi codzienni kompani stają się coraz potężniejsi, to w tym aspekcie kompletnie nic się nie zmienia. Technologie które mają zrewolucjonizować kwestię baterii cały czas powstają i się rozwijają, ale jeżeli twórcy smartfonów osiągają w kolejnych generacjach lepszy czas pracy to nie dlatego, że coś zmieniło się w kwestii samych baterii. Najczęściej są dwie ścieżki: albo bardziej energooszczędne układy, albo... większe baterie. I właśnie tą drugą ścieżką rzekomo ma podążać tegoroczny iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro zaoferuje większą baterią. To zmiana, obok której nie przejdziecie obojętnie!

Tegoroczne modele iPhone'ów mają wprowadzić zmianę, którą większość użytkowników doceni znacznie bardziej niż jeszcze szybsze i mocniejsze procesory. Jak wynika z najnowszych przecieków, modele iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max mają zaoferować większe akumulatory od ich poprzedników. I gdy spojrzymy na nie z oddali - zmiany te mogą okazać się naprawdę odczuwalne.

iPhone 16 Pro miałby zaoferować baterię o pojemności 3577 mAh (czyli 9% większą od 15 Pro), zaś jego większy wariant — 4676 mAh (5% większą od 15 Pro Max). I już procentowo robi to wrażenie, a kiedy dodamy do tego jeszcze kwestię tego, że bateria będzie zupełnie nowa, to nawet dla posiadaczy zeszłorocznych modeli taka przesiadka może okazać się atrakcyjna. Zwłaszcza na starcie, kiedy wszystko będzie działać odczuwalnie dłużej.

Czy większa bateria wystarczy, a może na drodze stanie jej... nowy Bionic A18 Pro?

Po zapowiedzi nowych, większych, baterii w iPhone'ach pierwsza myśl jest jak najbardziej pozytywna. Ale w przeszłości wielokrotnie już byliśmy świadkami tego, jak zmiany w zapotrzebowaniach energetycznych układów wpływają na czas działania urządzeń. Dlatego też warto je wziąć pod uwagę i mieć na uwadze, że sporo jest jeszcze niewiadomych związanych z Apple Intelligence. Dlatego wielu komentatorów najnowszych przecieków twierdzi, że radość może być przedwczesna — bo większe akumulatory mogą być "rekompensatą" tego, co czeka nas po implementacji Apple Intelligence i tegorocznego układu.

fot. Kamil Świtalski

Co ciekawe - dotychczasowe przecieki sugerują, że większe baterie mają trafić wyłącznie do modeli w wersji Pro. A jakby tego było mało: iPhone 16 Plus miałby mieć jeszcze mniejszą baterię niż jego poprzednik. Póki co jednak to wciąż nieoficjalne plotki, przecieki i gdybania oparte na niepotwierdzonych informacjach.

Na oficjalne zapowiedzi już nie trzeba będzie długo czekać. Mimo iż Apple jeszcze nie wysłało oficjalnych zaproszeń (tych spodziewamy się na początku września), wszyscy spodziewają się premiery sprzętu w okolicach 15-20 września. Smartfony prawdopodobnie trafią do sklepów kilka tygodni później.