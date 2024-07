Nowy iPhone 16 Pro: Na ten wariant urządzenia czekają szczególnie panie!

Czy różowy zastąpi nieśmiertelny "rose gold"?

Plotki pochodzące od wiarygodnego leaker'a OvO publikującego na platformie Weibo wskazują na to, że nowy iPhone 16 Pro będzie dostępny w kolorze różowym. Co ciekawe, nie chodzi tu o znany już różowo-złoty odcień "rose gold", który debiutował w modelu iPhone 6s, lecz o zupełnie nowy odcień. Znany analityk Ming-Chi Kuo już w maju 2024 roku zapowiadał, że nowy różowy kolor zastąpi obecny niebieski w linii iPhone 15 Pro. To zastępstwo może z kolei nie spodobać się panom. Znam wiele osób, którym właśnie nowy niebieski odcień przypadł najbardziej do gustu. Pozostaje więc liczyć, że oba kolory pojawią się na obudowach nowych iPhone'ów.

Wrześniowe premiery nowych iPhone'ów

Co roku we wrześniu, jak w zegarku, Apple prezentuje nam swoją nową linię produktów. Tegoroczna premiera nie będzie wyjątkiem. Oczekuje się, że obok iPhone'a 16 i iPhone'a 16 Pro, zobaczymy również nową generację zegarków Apple – Apple Watch Series 10, w których Apple Intelligence odegra kluczową rolę.

Nowe opcje kolorystyczne iPhone'ów

Oprócz nowego różowego, iPhone 16 Pro ma być podobno dostępny również w innych klasycznych kolorach:

Jak znam Apple, zarówno biały, jak i szary doczekają się jakieś ekskluzywnej nazwy (kolor poprzedzi po prostu finezyjny przymiotnik).

Czy plotki o kolorach nowych iPhone'ów się sprawdzą?

W serwisie Apple Insider, który udostępnił omówione wcześniej informacje, plotki te otrzymały status "Possible". Innymi słowy – wszystko jest możliwe, ale nie potwierdzone. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę dotychczasową historię dokładności przecieków zarówno od OvO, jak i Ming-Chi Kuo, możemy być dość pewni, że Apple rzeczywiście rozważa wprowadzenie różowego iPhone'a 16 Pro.

Czekając na premierę nowych smartfonów Apple, warto śledzić najnowsze informacje i doniesienia, aby być na bieżąco z wszystkimi nowinkami technologicznymi. Apple jak zwykle nie zawodzi, dostarczając swoim użytkownikom wiele powodów do ekscytacji i dyskusji. A już na pewno dostarczając użytkownikom Androida pretekstów do pozostawiania u nas złośliwych i ironicznych komentarzy... ;)

źródło: appleinsider.com