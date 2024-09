Jak co roku, firma z Cupertino przygotowała dla swoich fanów prezentację możliwe, że najbardziej wyczekiwanego smartphone'a na świecie. Wydarzenie "Olśnienia" odbędzie się już dzisiaj i możemy się spodziewać szeregu nowości.

Gdzie i o której można obejrzeć?

Kilka lat temu, Apple porzuciło format na żywo, na rzecz wcześniej spreparowanych materiałów filmowych. Chociaż może się to wydawać mniej ekscytujące, dzięki temu możemy być niemal w stu procentach pewni, że problemy techniczne nie popsują całej zabawy z wydarzenia.

A odbędzie się ono już dzisiaj! Od godziny 19:00 czasu polskiego, rozpocznie się wielkie odkrywanie kart. Możliwości obejrzenia jest wiele. Naturalnie na samej stronie firmy apple.com nie zabraknie streamu na żywo. Doznać "Olśnienia" można też w wygodny sposób dostępny niemalże na każdym urządzeniu, na oficjalnym kanale YouTube już rozpoczęto odliczanie. Są to dwa najpewniejsze źródła.

Czego oczekiwać?

Na pewno Apple nie pozostanie w tyle za konkurencją, więc bez przeszkód możemy postawić na zapowiedziane rozwiązania sztucznej inteligencji, które firma zebrała pod nazwą Apple Intelligence. Dzięki temu Siri będzie bardziej responsywnym asystentem, a samo urządzenie będzie mocniej wspierane przez ChatGPT.

Plotki sugerują, że amatorzy zdjęć cyfrowych mają na co czekać. Obiektyw ultraszerokokątny ma mieć dźwigniętą ilość megapikseli z 12 do aż 48. Zoom również zostanie ulepszony i będziemy mogli uchwycić odległe obiekty z jeszcze większą łatwością. Interesującą zmianą jest dodanie kolejnego przycisku obok zeszłorocznego przycisku akcji. Będzie on dedykowany aparatowi i służył jako spust migawki. Co ciekawe, podobno będzie wrażliwy na gest i pozwoli używać zoomu poprzez przesuwanie palcem.

Czy dostaniemy aktualizację do iOS18 już dzisiaj? Tego nie wiemy, lecz jest na co czekać. Poza wieloma usprawnieniami, w końcu przychodzi komunikacja RCS, która może położy kres wojnie green vs. blue bubble. A także zegarek! Nowy Apple Watch będzie już 10. modelem, stąd zadajemy sobie pytanie, czy będzie powtórka z przeszłości i zostanie użyta rzymska X zamiast arabskiej 10. Dowiemy się już wieczorem.