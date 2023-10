Apple stawia na GPU, M3/Pro/Max to wreszcie procesory do gier

Apple M3 powstaje w litografii 3 nm

Apple zaprezentowało dziś trzy nowe procesory z rodziny M3 - M3, M3 Pro i M3 Max. To pierwsze czipy przeznaczone do komputerów osobistych, które stworzono z wykorzystaniem litografii 3 nm w fabrykach TSMC, co daje im sporą przewagę nad konkurencją. Dzięki temu na mniejszej przestrzeni mieści się więcej tranzystorów, a to pozwala na zwiększenie wydajności i zmniejszenie zużycia energii. Według zapowiedzi Apple, nowa architektura zastosowana w rdzeniach CPU zapewnia o 15% większą wydajność w przypadku rdzeni wydajnych i nawet o 30% większą w przypadku rdzeni oszczędnych w porównaniu do procesorów M2.

Rodzina czipów M3 ma też GPU nowej generacji, który stanowi największy krok naprzód pod względem architektury graficznej w historii układów scalonych Apple. Nowe GPU wykorzystuje technologię Dynamic Caching, która w odróżnieniu od tradycyjnych GPU, w czasie rzeczywistym rozdziela lokalną pamięć pomiędzy zasoby sprzętowe. Dzięki Dynamic Caching każde zadanie jest realizowane z użyciem takiej ilości pamięci, jaka faktycznie jest potrzebna. Poza tym GPU zaoferuje nowe funkcje renderowania, takie jak sprzętowe przyspieszenie ray tracingu i technikę mesh shadingu z przyspieszeniem sprzętowym. Zadania związane z renderowaniem są wykonywane nawet 2,5x szybciej w porównaniu do rodziny czipów M1.

1 / 2

Jak widac na powyższych wykresach, rdzenie odpowiedzialne za wydajność i rdzenie zapewniające energooszczędność, w które wyposażono nowe CPU, są odpowiednio o 30 procent i 50 procent szybsze niż te zastosowane w modelu M1. Z kolei system Neural Engine działa o 60 procent szybciej niż w rodzinie czipów M1. Wszystkie trzy czipy z rodziny M3 są też wyposażone w zaawansowany silnik multimedialny, który wykorzystuje przyspieszenie sprzętowe na potrzeby najpopularniejszych kodeków wideo, m.in. H.264, HEVC, ProRes i ProRes RAW. Ponadto po raz pierwszy silnik multimedialny obsługuje dekoder AV1, umożliwiając energooszczędne odtwarzanie treści z serwisów streamingowych.

Specyfikacja procesorów Apple M3/Pro/Max

Podstawowy układ M3 ma 25 miliardów tranzystorów - o 5 miliardów więcej niż M2. Czip wykorzystuje 10‑rdzeniowe GPU z architekturą nowej generacji, której wydajność graficzna jest o 65 procent wyższa niż w przypadku M1. Dzięki temu efekty w grach, na które coraz bardziej stawia Apple, mają być jeszcze lepsze. M3 w podstawowej konfiguracji ma 8 rdzeni CPU, z czterema rdzeniami odpowiedzialnymi za wydajność i czterema rdzeniami energooszczędnymi i w sumie ma oferować nawet o 35% większą wydajność niż układ M1. Nie podano jednak nigdzie informacji na temat taktowania nowego układu. M3 w bazowej wersji może obsługiwać maksymalnie 24 GB zunifikowanej pamięci RAM i obsługuje tylko jeden dodatkowy ekran.

Układ M3 Pro zawiera 37 miliardów tranzystorów i nawet 18‑rdzeniowe GPU, dzięki czemu zapewnia jeszcze większą wydajność podczas zadań obciążających jednostkę graficzną. GPU działa do 40 procent szybciej niż w M1 Pro, a ilość obsługiwanej zunifikowanej pamięci RAM sięga nawet 36 GB, co pozwala realizować na MacBooku Pro większe projekty nie tylko w biurze, ale i w podróży. CPU wyposażony został natomiast w 12 rdzeni i zawiera sześć rdzeni odpowiedzialnych za wydajność i sześć rdzeni energooszczędnych. Dostępna jest też wersja z 11 rdzeniami CPU i 14 rdzeniami GPU. Wygląda na to, że Apple chciało wykorzystać nie do końca sprawne procesory aby zwiększyć uzysk z produkcji w litografii 3 nm.

W czipie M3 Max liczba tranzystorów sięga już 92 miliardów, a to przekłada się na ogromny wzrost wydajności, szczególnie GPU. Układ ten z 40 rdzeniami jest nawet o 50 procent szybszy niż ten w M1 Max. Do tego dochodzi obsługa nawet 128 GB zunifikowanej pamięci RAM. Natomiast CPU może mieć aż 16 rdzeni, z czego 12 rdzeni zapewnia wydajność, a 4 rdzenie są energooszczędne. Taki podział pozwala osiągać nawet o 80 procent lepszą wydajność w porównaniu z czipem M1 Max. M3 Max ma też dwa silniki ProRes co sprawia, że postprodukcja treści wideo w nawet najwyższych rozdzielczościach przebiega szybko i sprawnie bez względu na to, czy pracuje się w DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro czy Final Cut Pro. Układ ten trafił do Macbooków Pro 14 i 16, choć w tym pierwszym modelu ma maksymalnie 14 rdzeni CPU i 30 rdzeni GPU.