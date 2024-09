iPhone 16: Zobacz, co Apple ukrywa przed premierą. Oto najnowsze przecieki!

iPhone 16 – podsumowanie pogłosek przed premierą

Premiera iPhone’a 16 zbliża się wielkimi krokami, a świat technologii z niecierpliwością oczekuje kolejnej konferencji Apple. Firma co roku wprowadza usprawnienia, które elektryzują, ale też dzielą branżę nowych technologii. Czy w tym roku możemy spodziewać się czegoś wyjątkowego? Modele iPhone 16, szczególnie wersje Pro, mają wprowadzić znaczące zmiany, które mogą zrewolucjonizować rynek. Sprawdźmy, czy jest na co czekać.

Od większych wyświetlaczy, przez nowy układ kamer, aż po nowatorskie przyciski – w najnowszym modelu Apple nie zabraknie interesujących rozwiązań. Chociaż gigant z Cupertino trzyma szczegóły w tajemnicy, to przecieki i plotki dają nam sporo informacji o tym, co może nas czekać. Z tego artykułu dowiesz się, jakie nowości przygotowano dla fanów Apple, i czy warto będzie zainwestować w nowego iPhone’a 16.

Nowe rozmiary ekranów

Jedną z najważniejszych zmian w nadchodzących modelach iPhone'a 16 będą nowe rozmiary ekranów. Po raz pierwszy od kilku lat Apple zdecydowało się na powiększenie ekranów w modelach iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max – odpowiednio do 6,3 cala i 6,9 cala. Jest to znaczący krok naprzód w porównaniu do poprzednich modeli iPhone 15 Pro, gdzie rozmiary wynosiły odpowiednio 6,1 i 6,7 cala.

Co ciekawe, zmiany w rozmiarach ekranów będą dotyczyć tylko modeli Pro. Standardowe iPhone'y 16 i 16 Plus pozostaną takie same, jak ich poprzednicy, co może sugerować, że Apple skupiło się na doskonaleniu bardziej zaawansowanych wersji swojego flagowego urządzenia. Wraz z rosnącymi wymiarami ekranów, modele iPhone 16 Pro i Pro Max staną się także nieznacznie cięższe, choć grubość urządzeń pozostanie taka sama.

Źródło: https://www.macrumors.com/2024/08/16/iphone-16-pro-colors-revealed/

Zmiany w designie

Chociaż zewnętrzny wygląd iPhone'a 16 będzie zbliżony do modelu iPhone 15, przewiduje się kilka kluczowych zmian. Przede wszystkim, Apple planuje wprowadzić pionowy układ kamer w standardowych modelach iPhone 16, co stanowi odejście od dotychczasowej diagonalnej konfiguracji. Nowy układ może również pozwolić na nagrywanie przestrzennych wideo, które będą kompatybilne z headsetem Vision Pro, co czyni ten model bardziej przyszłościowym. O ile oczywiście Vision Pro uda się kiedyś zawojować rynek... ;)

Dodatkowo model Pro będzie wyposażony w aparat z funkcją zoomu optycznego 5x, który wcześniej był zarezerwowany jedynie dla wersji Pro Max. Nowy układ obiektywów pozwoli także na zmniejszenie wypukłości aparatu.

Nowe przyciski – Action Button i Capture Button

Jedną z najciekawszych nowości, które pojawią się w iPhone'ach 16, będą dodatkowe przyciski. Po sukcesie Action Button, który zadebiutował w iPhonie 15 Pro, Apple postanowiło wprowadzić ten przycisk do całej linii iPhone'ów 16. Action Button zastąpi klasyczny przełącznik wyciszania, a jego funkcje będą konfigurowalne, umożliwiając użytkownikom dostosowanie go do swoich potrzeb – od uruchamiania aparatu po aktywację trybów skupienia.

Drugim nowym przyciskiem będzie Capture Button, który znajdzie się po prawej stronie urządzenia, obok przycisku zasilania. Capture Button będzie pełnił rolę migawki aparatu, co uczyni robienie zdjęć bardziej intuicyjnym, zwłaszcza w trybie poziomym. Przycisk ten będzie reagować na różne poziomy nacisku, co pozwoli na regulację ostrości i zoomu, a także ułatwi przełączanie między trybem zdjęć a wideo.

Nowy układ kamer i funkcje fotograficzne

Zmiany w układzie kamer to nie tylko estetyka, ale również funkcjonalność. Nowy pionowy układ aparatów pozwoli standardowym modelom iPhone 16 na obsługę nagrywania przestrzennych wideo. Z kolei modele Pro zostaną wyposażone w nowy obiektyw z ultraszerokim kątem, który będzie miał 48 megapikseli i znacznie poprawi jakość zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych.

Nowością będzie także dodanie makrofotografii do modeli standardowych, co do tej pory było dostępne tylko w modelach Pro. Aparat ultraszerokokątny będzie miał większy otwór przysłony (f/2.2), co też pozwoli robić lepsze zdjęcia w słabym oświetleniu.

Ulepszona wydajność dzięki nowemu procesorowi

Pod obudową iPhone'a 16 znajdziemy nowe procesory z serii A, które będą produkowane w technologii 3-nanometrowej (N3E). Jak zawsze, Apple wprowadza różnice w procesorach między modelami standardowymi a Pro. W przypadku iPhone 16 Pro możemy spodziewać się procesora A18 Pro, który zaoferuje większą liczbę rdzeni "Neural Engine", co przełoży się na lepsze możliwości w zakresie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Chociaż nie znamy jeszcze pełnych szczegółów dotyczących wydajności, oczekuje się, że nowy procesor przyniesie znaczące poprawy zarówno pod względem szybkości, jak i efektywności energetycznej, co pozwoli na dłuższą pracę urządzenia na jednym ładowaniu.

Lepsze chłodzenie i więce pamięci RAM

Apple pracuje nad nowym systemem chłodzenia, który ma pomóc w zapobieganiu przegrzewaniu się urządzeń. Wprowadzenie technologii grafenowej ma zwiększyć przewodzenie cieplną, co pozwoli na bardziej efektywne rozpraszanie go. Zmiany te mogą być szczególnie istotne w modelach Pro, które będą korzystać z bardziej zaawansowanych układów scalonych.

Jeśli chodzi o pamięć RAM, to wszystkie modele iPhone 16 mają otrzymać 8 GB RAM, co jest znaczącym wzrostem w stosunku do 6 GB w modelach iPhone 15. Większa pamięć pozwoli na lepszą obsługę złożonych zadań i poprawi ogólną wydajność urządzenia.

Bateria i ładowanie

Nowe modele iPhone 16 Pro mają być wyposażone w technologię "stacked battery", która ma pozwolić na zwiększenie pojemności akumulatora, przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowego rozmiaru. Technologia ta jest już stosowana w samochodach elektrycznych, ale po raz pierwszy trafi do smartfonów Apple. W rezultacie modele Pro będą oferować lepszą żywotność baterii.

Plotki mówią także o wprowadzeniu szybszego ładowania – do 40 W przy użyciu przewodowego ładowania oraz 20 W w przypadku MagSafe. Jeśli te informacje się potwierdzą, iPhone 16 Pro będzie ładować się znacznie szybciej niż jego poprzednicy.

Źródło: https://www.macrumors.com/2024/01/04/iphone-16-pro-design/

Wyświetlacz: micro-lens i cieńsze ramki

Wyświetlacze OLED w iPhone'ach 16 mogą zostać wyposażone w technologię micro-lens, która poprawi jasność ekranu i jednocześnie zmniejszy zużycie energii. Dodatkowo Apple wprowadzi technologię Border Reduction Structure (BRS), która pozwoli na zmniejszenie ramek bez wpływu na jakość wyświetlania. W modelach Pro przewiduje się jeszcze cieńsze ramki, co przyczyni się do bardziej nowoczesnego wyglądu urządzenia.

Wi-Fi 7 i modem 5G

Apple planuje wprowadzenie wsparcia dla Wi-Fi 7 w modelach iPhone 16 Pro, co ma zapewnić prędkości transferu do 40 Gb/s. Jest to znaczący krok naprzód w porównaniu do Wi-Fi 6E, które obecnie obsługują modele Pro z serii iPhone 15. Standardowe modele iPhone 16 mogą otrzymać wsparcie dla Wi-Fi 6E, co również zapewni lepszą łączność.

Dodatkowo iPhone 16 Pro będzie wyposażony w modem Qualcomm Snapdragon X75, co pozwoli na szybsze i bardziej energooszczędne połączenia 5G. Standardowe modele będą korzystać z modemu Snapdragon X70, który również oferuje zaawansowane możliwości łączności.

iPhone 16 zapowiada się jako solidna ewolucja, szczególnie dla użytkowników modeli Pro, którzy mogą spodziewać się większych ekranów, bardziej zaawansowanych aparatów oraz nowoczesnych układów scalonych. Standardowe modele iPhone 16 pozostaną bardziej przystępne cenowo, oferując jedynie kosmetyczne zmiany.

źródło: macrumors.com