iPhone 15 Pro zadebiutuje dopiero jesienią. Mimo tego już teraz pojawia się mnóstwo plotek na jego temat. Jedna z nich dotyczy portu, którym po raz pierwszy ma być USB-C. Zgodnie z najnowszymi przewidywaniami, w standardzie Thunderbolt 3. Co to zmienia?

Nadszedł najwyższy czas, by w końcu pożegnać dotychczas stosowany w iPhone'ach standard Lightning. Argumentów, które przemawiają za podjęciem takiej decyzji, jest bardzo wiele. Abstrahując od regulacji unijnych, które wymuszają jego stosowanie na producentach, należy wziąć pod uwagę względy praktyczne. Lightning wykorzystuje standard USB 2.0, gdzie maksymalna szybkość przesyłania danych to zaledwie 0,48 gigabita na sekundę. Chcąc możliwości urządzenia w tym zakresie konieczne jest nowsze rozwiązanie. Jest coraz bardziej prawdopodobne, że iPhone 15 Pro będzie korzystał z gniazda USB-C. Z najnowszych pogłosek dowiadujemy się istotnego szczegółu. Ma to być gniazdo wspierające interfejs Thunderbolt 3. Jakie korzyści odczują użytkownicy? Są już pierwsze spekulacje w tym zakresie.

iPhone 15 Pro z Thunderbolt 3: co oznacza ta zmiana?

Zacznijmy od tego, jak istotną zmianą względem możliwości Lightning jest Thunderbolt 3. Urządzenia obsługujące ten standard są w stanie przesyłać dane z prędkością nawet 40 gigabitów na sekundę. Mogą również, przy pomocy tego samego portu, ładować się oraz przesyłać wideo. To otwiera przed Apple zupełnie nowe możliwości, zwłaszcza gdy mowa o sprzęcie dedykowanym zaawansowanym użytkownikom.

Analityk, który poinformował o obecności Thunderbolt 3, pokusił się również o pewną refleksję na temat jego zastosowania. Do czego mógłby przydać się tak szybki standard przesyłu danych w smartfonie? Chociażby do tego, by móc wyświetlić obraz z aparatu na monitorze czy telewizorze o rozdzielczości 4K. Dzięki temu materiał rejestrowany przez iPhone'a mógłby być wyświetlany na dużym ekranie i to w czasie rzeczywistym.

O ile takie rozwiązanie raczej nie przyda się typowym użytkownikom, tak z pewnością znajdzie się grupa osób, którzy wykorzystają je jako pomoc w wykonywaniu codziennych obowiązków. Chodzi tu przede wszystkim o filmowców i twórców materiałów wideo dostępnych w internecie.

iPhone 15 Pro: Apple jak Samsung i Motorola?

Do czego jeszcze mógłby się przydać interfejs Thunderbolt 3 w iPhonie? Chociażby do zaimplementowania rozwiązania pozwalającego na zwiększenie możliwości smartfona po podłączeniu do dużego ekranu. Skoro Samsung i jego DeX już dawno to potrafią, podobnie jak Motorola z funkcją ReadyFor, to i iPhone może się tego nauczyć.

Naturalnie, sukces takiego rozwiązania zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest funkcjonalność. Mam jednak przeczucie, że gdyby Apple wymyśliło technologię, dzięki której iPhone, po podłączeniu dodatkowych akcesoriów, zmieniałby się w niewielki komputer, chętni do korzystania z niej znaleźliby się błyskawicznie.

Czy informacje, które przekazał użytkownik Twittera prowadzący konto 941 potwierdzą się? Przekonamy się o tym być może już podczas czerwcowej konferencji WWDC. Może się jednak okazać, że będziemy musieli poczekać na to aż do premiery nowych urządzeń, która jak zwykle powinna odbyć się jesienią.

Na ten moment wszystko wskazuje na to, że Apple jednak zdecyduje się na zastosowanie nowszego standardu komunikacji przewodowej już teraz. I bardzo dobrze!