iPhone 15 Pro max jest prawie DWA RAZY szybszy od poprzednika!

Walka o cyferki trwa w najlepsze. I choć z roku na rok coraz trudniej oczekiwać rewolucji, to chcemy by zmieniło się coś. Jak najwięcej. Aby nowy telefon był... po prostu lepszy od poprzednika. No i faktycznie — producenci robią co tylko w ich mocy, by jakoś zachęcić klientów do przesiadki. Także tych, którzy korzystali ze smartfona w ubiegłym roku.

Właściciele iPhone'ów doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ich urządzenia są niezwykle szybkie — i prawdopodobnie nie wykorzystują ich możliwości nawet w połowie. Dlatego jeszcze szybsze procesory nie robią na nich większego wrażenia. Ale nowy iPhone wyróżnia się czymś innym — i bije iPhone 14 Pro Max tam, gdzie wielu by się nie spodziewało. W kwestii szybkości pobierania.

iPhone 15 Pro Max aż 96% szybszy od poprzednika, wynika z raportu firmy Ookla

Z najświeższego raportu firmy Ookla wynika, że w kwestii szybkości połączenia z siecią komórkową: najnowszy iPhone zostawia swojego poprzednika daleko w tle. iPhone 15 Pro Max ma być nawet 96% szybszy, co jest wynikiem dość imponującym — sami przyznacie. Jeżeli jeszcze nigdy nie słyszeliście o Ookla, to jest to firma regularnie badająca i publikująca wyniki swoich badań związanych z prędkościami pobierania, wysyłania, dostępnością, konsekwencji działania itd. — sieci komórkowych właśnie.

iPhone 15 Pro Max w najnowszym raporcie wyprzedził wszystkich konkurentów i uplasował się na pierwszym miejscu zestawienia, z medianą prędkości pobierania na poziomie 251,37 Mbps. Co ciekawe, z porównaniem do swojego mniejszego rodzeństwa, czyli iPhone 15 Pro, jest to około 10% szybciej. Jak sprawy zatem miały się z zeszłorocznym zwycięzcą testu, iPhone 14 Pro Max? Jego wynik wówczas był fenomenalny i pozwolił mu zająć pierwsze miejsce w rankingu, ale było to "tylko" 127,83 Mbps. Tym samym najnowszy model jest 96,6% szybszy od niego.

Jak wyglądają wyniki z ostatniego kwartału w raporcie Ookla? Apple zajmuje dwa pierwsze miejsca, a dalej... raczej bez większych niespodzianek:

iPhone 15 Pro Max — mediana pobierania: 251,37 Mbps, mediana wysyłania: 16,68 Mbps; iPhone 15 Pro — mediana pobierania: 227,41 Mbps, mediana wysyłania: 14,59 Mbps Samsung Galaxy S23 Ultra — mediana pobierania: 159,15 Mbps; mediana wysyłania: 13,81 Mbps; Samsung Galaxy Z Fold4 — mediana pobierania: 145,76 Mbps, mediana wysyłania: 11,20 Mbps; Google Pixel 7 Pro — mediana pobierania: 139,47 Mbps, mediana wysyłania: 13,19 Mbps.

Jak zaś analogiczny ranking wyglądał kwartał wcześniej, przed premierą nowych iPhone'ów?

Samsung Galaxy S23 Ultra — mediana pobierania: 159,15 Mbps; mediana wysyłania: 13,81 Mbps; Samsung Galaxy Z Fold4 — mediana pobierania: 145,76 Mbps, mediana wysyłania: 11,20 Mbps; Google Pixel 7 Pro — mediana pobierania: 139,47 Mbps, mediana wysyłania: 13,19 Mbps; iPhone 14 Pro Max — mediana pobierania: 127,83 Mbps, mediana wysyłania: 13,08 Mbps; Samsung Galaxy S22 Ultra — mediana pobierania: 122,33 Mbps; mediana wysyłania: 11,30 Mbps.

Czy komukolwiek robi to większą różnicę? Nie sądzę — bo przede wszystkim niewielu użytkowników faktycznie te różnice zauważy. Ale nie zmienia to faktu, że nowy iPhone jest w tej kategorii blisko dwukrotnie szybszy od swojego młodszego brata z tej samej półki.

