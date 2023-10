Oto nowy Apple Pencil. Tani i z USB-C

Od kilku dni plotkowało się, że Apple pokaże dziś nowe iPady. Okazało się jednak, że rzeczywistość jest nieco inna. Firma zaprezentowała właśnie nowy model popularnego akcesorium, bez którego iPad może być urządzeniem niekompletnym. Chodzi oczywiście o rysik Apple Pencil. Już niedługo do sprzedaży trafi najtańszy model, który zaoferuje coś ekstra.

Jak przekonuje producent, nowy Apple Pencil, wyposażony teraz w złącze USB-C ukryte w wysuwanej "skuwce", doskonale będzie się nadawać do szkicowania, notowania, dodawania adnotacji do dokumentów i wielu innych zadań. Akcesorium działa z precyzją co do piksela i niewielkim opóźnieniem, a do tego reaguje na kąt pochylenia. Używa się więc go równie naturalnie, jak ołówka. Apple Pencil (USB‑C) łączy się magnetycznie, a do jego parowania i ładowania służy złącze USB‑C.

Urządzenie to jednak różni się nieco od swoich pozostałych starszych braci - Apple Pencil 1. oraz 2. generacji. Apple Pencil (USB-) nie posiada funkcji reagowania na siłę nacisku, a to oznacza, że jego użytkownicy nie będą mogli wykorzystywać wszystkich możliwości aplikacji do rysowania pozwalających m.in. na dostosowywanie grubości kreski w naturalny sposób. Brakuje też opcji bezprzewodowego parowania i ładowania. Funkcja ta zarezerwowana jest dla Apple Pencil 2. generacji. Podobnie jak wbudowany panel dotykowy pozwalający na zmianę narzędzi dwukrotnym stuknięciem - tego również zabrakło w nowym modelu.

Apple Pencil USB-C. Ceny i dostępność

Nowy Apple Pencil z USB-C w sklepach pojawi się na początku listopada. Akcesorium sprzedawane będzie w cenie 429 zł, czyniąc je najtańszym rysikiem Apple dostępnym na rynku. Dla przypomnienia: Apple Pencil 2. generacji kosztuje w oficjalnych sklepie Apple 699 zł, natomiast Apple Pencil 1. generacji można kupić za 579 zł. Nowy rysik jest kompatybilny z następującymi modelami iPadów:

iPad Pro 12,9 cala

3., 4., 5. i 6. generacji

iPad Pro 11 cali

1., 2., 3. i 4. generacji

iPad Air

4. i 5. generacji

iPad mini

6. generacji

iPad