Kiedy premiera nowego iPhone’a? Nowe informacje nie są optymistyczne

iPhone 15 zapowiada się interesująco - nie tylko ze względu na fakt, że będzie to pierwszy iPhone wyposażony w złącze USB. Będzie to też seria, która ma w całości pożegnać tradycyjny notch, który zastąpiony zostanie we wszystkich modelach Dynamiczną Wyspą. Tegoroczna odsłona ma też oferować najlepsze na rynku aparaty - oczywiście w wersji Pro Max. Okazuje się jednak, że w tym roku na nowe iPhone'y możemy nieco dłużej poczekać.

Źródło: 9to5Mac

Z tymi nieco rozczarowującymi informacjami przychodzi Wamsi Mohan - analityk Bank of America, który o opóźnieniach w dostawach iPhone'ów 15 mówi w swoim raporcie dla serwisu Barrons. Mohan twierdzi, że premiera może przesunąć się na czwarty kwartał tego roku (trwający od października do grudnia), co rodzi dodatkowe obawy związane z prognozami dotyczącymi kwartalnych obrotów Apple. To, czego analityk nie zdradza, to powodów opóźnień - nie podaje żadnych źródeł, ani dodatkowych informacji.

iPhone 15 z poślizgiem? Kiedy premiera?

Informacje te jednak mogą potwierdzać poprzednie plotki mówiące o tym, że tegoroczne iPhone'y mogą zaliczyć kilkutygodniowy poślizg i trafić do sprzedaży dopiero w październiku. Apple może mieć problemy z wyposażeniem podstawowych iPhone'ów w lepsze aparaty - a to ze względu na braki w dostawach niektórych podzespołów. Już kilka miesięcy temu mówiło się, że firma może być zmuszona do pewnych opóźnień w produkcji, co może mieć wpływ na dostępność obu. Podobna sytuacja miała miejsce rok temu, gdy iPhone 14 Plus w sklepach pojawił się dopiero na początku października mimo uruchomionych zamówień przedpremierowych tuż po jego prezentacji. Przypomnijmy - iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max zaprezentowane zostały 7 września 2022 r. Wszystkie modele, poza wspomnianym Plusem, na półkach sklepowych pojawiły się kilka dni później - 16 września.

Źródło: 9to5Mac

Nawet jeśli smartfony z serii iPhone 15 trafią do sprzedaży z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, Apple wciąż może je zaprezentować we wrześniu. Warto jednak mieć na uwadze, że firma może zdecydować o przesunięciu prezentacji. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się za nieco ponad miesiąc. Pod koniec sierpnia Apple powinno opublikować zaproszenie na wrześniową prezentację.