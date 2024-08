Zaprezentowana linia iPhone 12 w 2020 roku jest bazą dla kolejnych wersji smartfonu Apple i dopiero zeszłoroczne modele 15 wniosły nieco większe zmiany w wyglądzie i sposobie wykończenia iPhone'ów. W międzyczasie jednak Apple próbowało wprowadzić na rynek dwa warianty modeli, które w teorii powinny stać się hitami sprzedażowymi. Mowa oczywiście o modelach iPhone 12 mini i 13 mini, jak również 14 Plus i 15 Plus.

Źródło: Front Page Tech

Pierwsze z nich wydawały się pewniakami, ponieważ o potrzebie powstania niedużego smartfona z dobrym aparatem i świetną wydajnością mówiło się od dawna. Pomimo dobrego odbioru i przychylnych recenzji, szczególnie w przypadku poprawionego wariantu 13 mini, który oferował o wiele lepszą baterię i aparaty, zainteresowanie mniejszym iPhone'em nie było na tyle duże, by Apple kontynuowało tę linię smartfonów. Dlatego po dwóch wersjach mini nadszedł czas na wariant Plus.

iPhone 14 Plus oraz jego następca 15 Plus miały być hitami sprzedaży, ponieważ osoby zainteresowane większym, ale nie topowym modelem iPhone'a, miały wybierać właśnie Plusa, zamiast Pro Maxa. Po dwóch premierach modeli Plus w ofercie wiemy, że iPhone'y 14 Plus i 15 Plus nie sprzedawały się na tyle dobrze, by pozostać w ofercie w kolejnych latach i choć zobaczymy jeszcze w tym roku iPhone'a 16 Plus, to będzie to prawdopodobnie ostatni tego typu model.

Źródło: Front Page Tech

Tym, co go zastąpi, będzie iPhone 17 określany na dzień dzisiejszy słowami "Slim" i "Air". Nie wiadomo, czy Apple wybierze którąkolwiek z tych nazw, ale dotychczasowe plotki sugerują, że będzie to smartfon mający totalnie odświeżyć ofertę producenta. iPhone 17 Slim/Air będzie znacznie smuklejszy niż pozostałe smartfony Apple, będzie posiadać pojedynczy obiektyw, ale pozostałe parametry będą zbliżone do innych modeli. W portfolio firmy nowy iPhone znajdzie się pomiędzy iPhone'em 17 i iPhonem 17 Pro, ma być bardziej cool i wraz z nowym iPhone'em SE 4. generacji ma solidnie poprawić sprzedaż smartfonów Apple w 2025 roku.

Grafika główna, źródło: depositphotos