Idzie wiosna, czas na nowe kolory iPhone'ów. Chętni?

Nie jest raczej żadną tajemnicą, że pod względem kolorystycznym, iPhone'y odstają od tego, co proponuje konkurencja. Stonowane, "poważne" kolory modeli z dopiskiem Pro i nieco ciekawsze, pod tym względem, podstawowe wersje to wszystko, co dostajemy na premierę. Chcecie czegoś więcej? Musicie posiłkować się oficjalnymi (lub nie) etui, które są bardziej odważniejsze. I choć przy zakupie iPhone'a mamy "spory" wybór, tak szybko okazuje się, że wybrana przez Apple kolorystyka nam pasuje. Firma przyzwyczaiła nas jednak, że w połowie cyklu między kolejnymi wersjami wypuszcza na rynek jeszcze jeden kolor, który nawiązuje charakterem do wiosny - jest odważniejszy, żywszy i przyciągający uwagę. Tak też będzie w tym roku, gdyż pojawiły się właśnie plotki, że już w przyszłym tygodniu firma zapowie nowy wariant iPhone'a 14 - i będzie on dostępny w kolorze żółtym.

iPhone 14 i 14 Plus w wiosennych kolorach. Premiera już w przyszłym tygodniu?

Żółty iPhone z pewnością znajdzie swoich zwolenników - tym bardziej, że Apple nie raz sięgało po ten kolor dla swoich sprzętów. Był on jednym wyborów dla podstawowego iPhone'a 11 z 2019 r i iPhone'a Xr z 2018 r. Mamy też żółtego iPada w podstawowej wersji, który również prezentuje się nienagannie. Podobnie jak wciąż niedostępny w oficjalnej sprzedaży w Polsce HomePod mini.

Jednak o tym czy rzeczywiście w przyszłym tygodniu pojawi się nowa wersja kolorystyczna telefonu, przekonamy się za kilka dni - możliwe, że już w najbliższy wtorek. Zielone iPhone'y 13 i 13 Pro zaprezentowane 8 marca 2022 r. niespecjalnie przypadły mi do gustu. Dużo bardziej podobały mi się fioletowe warianty iPhone'a 12 i 12 mini pokazane w kwietniu 2021 r. Nie wiadomo jednak czy Apple zdecyduje się na wprowadzenie na rynek nowej wersji kolorystycznej dla iPhone'a 14 Pro. Wczorajsze plotki dotyczą wyłącznie podstawowej "czternastki" oraz 14 Plus.