iPhone 14 Pro na renderach. Czy tak będzie wyglądał?

Nie wiem jak dla was, ale dla mnie rendery, przecieki i wszystkie przedpremierowe informacje na temat nowych urządzeń to pewnego rodzaju sztuka i przy okazji każdej premiery przedzieranie się przez gąszcz niesprawdzonych informacji jest często ciekawsze niż sama premiera. To właśnie dzięki renderom i przeciekom w dniu, kiedy producent decyduje się na pokazanie sprzętu absolutnie nic nas nie zaskakuje. O tym, że iPhone'y będą miały mniejszego notcha, a Macbooki dla równowagi - większego, wiedzieliśmy jeszcze zanim Tim Cook powiedział jedno słowo ze sceny. Czy i tym razem przecieki się spełnią?

Byłoby miło, bo iPhone 14 na nowych renderach wygląda fajnie

Wiadomo, że redesign iPhone'a musi nastąpić kiedyś. Apple chyba porzucło pomysł dużych zmian co 3-4 lata, ale zamiast tego wygląd smartfonów ewoluuje stopniowo. Względem iPhone'a X mamy inny układ kamer na pleckach, inną ramkę dookoła smartfona i inaczej wyglądającego notcha. Czy przyszyły rok przyniesie takie zmiany o jakich myśli artyści z profilu Waqar Khan? Na rednerach to jak ich zdaniem wygląda iPhone 14 Pro

Wydaje się, że główna zmianą w nowych iPhone'ach miałoby być wyrónanie dzisiejszej wyspy na aparaty do poziomu plecków. I nie powiem, taki koncept bardzo przypada mi do gustu, podobnie z reszta jak w przypadku Galaxy S22. Druga kwestia to jednak brak notcha. I tu raczej nie mam dobrych wieści. Tak długo, jak Apple pozostanie przy FaceID zamiast czytnika linii papilarnych, tak długo notch pozostanie i o takim wycięciu na kamerkę, bądź kamerce pod ekranem raczej nie ma mowy. A że Apple potrafi być w takich kwestiach uparte, to chbya wszyscy wiemy.

Niemniej, jeżeli miałbym obstawiać, jaka zmiana najbardziej ucieszyłaby mnie w kolejnych iPhone'ach, to chyba byłoby to gniazdo USB-C w miejsce portu Lightning. Dajcie znać - jakie nowości wy chcielibyście zobaczyć w iPhone'ach 14?

