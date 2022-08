W jakich kolorach będzie dostępny iPhone 14? Dużo klasyki, odrobina szaleństwa

iPhone 14 to bez wątpienia najważniejsza premiera sprzętowa najbliższych tygodni. Nikt raczej nie ma złudzeń co do tego, że firmie uda się do końca ukryć tajemnice i czymkolwiek nas zaskoczyć — nic z tych rzeczy. Wszyscy raczej doskonale wiemy już czego się spodziewać, bo hektolitry plotek które zalewają nas zewsząd stają się coraz bardziej konkretne. I od lat jesteśmy świadkami tego, że same wydarzenia to nic więcej, jak tylko odhaczanie kolejnych potwierdzonych informacji i ziewanie na segmencie poświęconym prywatności.

Im bliżej premiery smartfonów, tym więcej na ich temat wiadomo. Teraz w sieci pojawiły się rzekome warianty kolorystyczne nowych modeli smartfonów Apple.

Kolory iPhone — w jakich barwach będą dostępne nowe smartfony?

Każdego roku Apple lubi trochę poszaleć w kolorystyką swoich sprzętów. Niektóre rzeczy są raczej stałe (ciemne szarości, jasne srebra, złoto), inne pojawiają się i znikają. Prawdopodobnie tak samo będzie też w tym roku. A jakie warianty kolorystyczne miałyby pojawić się wraz z nowymi modelami flagowców?

iPhone 14 miałby być dostępny w kolorze: zielonym, fioletowym, niebieskim, czarnym, białym oraz czerwonym;

iPhone 14 Pro miałby być dostępny w kolorze: zielonym, fioletowym, srebrnym, złotym oraz grafitowym.

A skoro wyciekła już potencjalną kolorystyka, zaś rzekomy wygląd sprzętów znamy od dawna - nie mogło zabraknąć renderów prezentujących jak sprzęty te będą prezentować się w praktyce.

Czy to ostateczna wersja premierowa? Cóż — wielokrotnie byliśmy już świadkami jak tego typu informacje się potwierdzały przy konferencji, ale warto też wziąć pod uwagę, że co nieco może się po drodze jeszcze zmienić. Pamiętajmy też, że w ostatnich latach Apple poszerza warianty kolorystyczne po wiosennej konferencji, kiedy to dochodzą nowe barwy ich urządzeń — w tym roku były to fantastyczne zielenie. Na obrazkach nie czarują, ale na żywo 13 Pro w tej barwie prezentuje się świetnie — i bardzo żałuję, że nie było takiego modelu w dniu premiery.

Oficjalna konferencja na której poznamy wszystkie szczegóły związane z premierą iPhone 14 już 7 września.