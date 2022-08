Apple zapowiedziało nowe funkcje w iOS 16, ale tych nowości na premierę zabraknie

O tym jakie nowe funkcje zmierzają do systemu iOS zawsze dowiadujemy się podczas wiosennej konferencji WWDC. Ten rok nie był pod tym względem wyjątkowy. O wszystkich zmianach w iOS 16 które zapowiedziano hucznie podczas imprezy pisał już Krzysiek przy okazji ich zapowiedzi, zaś Konrad przyglądał się części nowości w becie iOS 16. Teraz jednak okazuje się, że nie wszystko co obiecano nam podczas prezentacji trafi do użytkowników od razu — i to zarówno jeżeli chodzi o iOS jak i iPadOS w nowej wersji.

iOS 16 — tych funkcji nie będzie przy premierze systemu

Myślę że dla większości użytkowników najbardziej znaczącą zmianą będzie nowy wygląd ekranu blokady oraz sortowanie powiadomień przy dolnej krawędzi ekranu. No bo właśnie, te będą rzucały się w oczy natychmiast - reszta zaś jest "ukryta" nieco głębiej w systemie. I gdyby nowych ekranów blokady zabrakło, ludzie by się zirytowali, ale na tę chwilę nic nie wskazuje na to, by coś w temacie miało się opóźnić. Tym bardziej, że już teraz w wersji beta działają one zaskakująco dobrze — i nie dość że prezentują się lepiej, to (subiektywnie uważam) powiadomienia stały się dużo wygodniejsze w obsłudze. Wiadomo jednak, że Live Activities oraz API z nim związane nie pojawi się na starcie. To właśnie one mają pozwolić nam śledzić na bieżąco m.in. zmagania sportowe tuż z ekranu blokady smartfona. Ale brak tych opcji ma także swoje następstwa — jednym z nich będzie... naturalny brak wsparcia dla nich w App Clips. Nie będzie też nowych opcji w Centrum Gier — w tym wsparcia dla współdzielonej gry i integracji kontaktów.

Czy są powody do smutku? I tak - i nie. Tak - bo nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się implementacji zapowiedzianych na wiosennej konferencji funkcji. Nie... bo bez wątpienia nie są to te najgorętsze, wypatrywane od pierwszych zapowiedzi. No i nie będą też przemawiać do mas tak bardzo, jak własnie nowe ekrany blokady. Chociaż Live Activities mogą być naprawdę znaczące - zwłaszcza w obliczu plotek o tym, że smartfony Apple miałyby nareszcie doczekać się wsparcia dla always on display.

iOS 16 na premierze zabraknie funkcji. Ale na iPadOS zaczekamy dłużej

Przed laty iOS był systemem operacyjnym zarówno na smartfony, jak i tablety Apple. Kilka lat temu firma postanowiła je rozgraniczyć. Kilkanaście dni temu pojawiły się pierwsze plotki na temat tego, że na nową wersję systemu dla iPada zaczekamy dłużej. W tym tygodniu Apple oficjalnie potwierdziła, że faktycznie — trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość i wszystko przeciągnie się o kilka dodatkowych tygodni, ale prawdopodobnie i tak trafi w nasze ręce jeszcze jesienią. Prawdopodobnie głównym winowajcą jest najciekawsza z nowych funkcji — czyli Stage Manager.