Właściciele iPhone'a będą mogli wpisywać mniej CAPTCHA. Wszystko dzięki nowej funkcji iOS

Irytujące, zabierające czas, miejscami głupie i na tyle marnie przygotowane, że trudno je rozwiązać za pierwszym roku. CAPTCHA, czyli — za Wikipedią:

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) – rodzaj techniki stosowanej jako zabezpieczenie na stronach www, celem której jest dopuszczenie do przesłania danych tylko wypełnionych przez człowieka. Technika ta chroni m.in.:

formularze – przed spamem

portale – przed zakładaniem kont przez automaty

fora dyskusyjne

usługi Whois – przed automatycznymi zapytaniami

blogi – przed reklamami w komentarzach.

Kto buszuje po sieci od lat ten wie, że te systemy weryfikacyjne z czasem się zmieniają, a ich łaska na pstrym koniu jeździ. Jednego dnia są niezwykle przejrzyste i logiczne, drugiego widzimy pikselozę na której trudno dopatrzeć się łodzi, wiaduktów, sygnalizacji świetlnych czy czego tam od nas wymagają tym razem. Jeżeli jesteście zmęczeni rozwiązywaniem łamigłówek, to mam dobrą wiadomość. W iOS 16 znajdzie się funkcja, która pozwoli łatwiej poruszać się po sieci, unikając spowalniających zabezpieczeń. Nowości mają trafić do całego szeregu wspieranych stron internetowych oraz aplikacji.

iOS 16 pozwoli szybciej surfować po sieci - zaufane strony i aplikacje nie uraczą nas CAPTCHA

Użytkownicy korzystający z pierwszych wersji beta nowego oprogramowania mobilnego Apple mogą już w ustawieniach aktywować automatyczną weryfikację. Po jej aktywacji, usługa iCloud automatycznie będzie weryfikować nasze urządzenie, dzięki czemu nie będziemy musieli wypełniać żadnych formularzy jako użytkownicy. Jak to działa w praktyce od strony technicznej Apple zaprezentowało na wideo przygotowanym na potrzeby konferencji WWDC, podczas której oficjalnie zaprezentowano nową wersję systemu i opcje z nią związane.

Nie trać czasu na CAPTCHA! Prywatne Tokeny Dostępu to skuteczna alternatywa, która pozwala identyfikować żądania HTTP pochodzące od legalnych urządzeń i osób bez naruszania ich tożsamości lub danych osobowych. Pokażemy Ci, jak Twoja aplikacja i serwer mogą wykorzystać to narzędzie, aby zwiększyć zaufanie do transakcji online i chronić prywatność.

Już teraz usługi takie jak Cloudflare i Fastly ogłosiły wsparcie dla Prywatnych Tokenów Dostępu. Wspierają one tysiące popularnych serwisów z całego świata, dlatego można spodziewać się że tuż po premierze nowych wersji systemu życie milionów użytkowników iPhone'ów oraz iPadów (bo iPadOS również ma doczekać się implementacji Prywatnych Tokenów Dostępu) stanie się znacznie łatwiejsze. Można się spodziewać, że z czasem serwisów i usług wspierających nowe opcje Apple zacznie przybywać — to nie będzie pierwszy raz, kiedy to właśnie oni wynajdują internet na nowo. I choć nie zawsze można napisać to w pozytywnym aspekcie, tym razem zapowiada się naprawdę fajny zestaw usprawnień, dzięki któremu sieć stanie się odrobinę wygodniejszym miejscem.