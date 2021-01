iPhone 13 zamieni notch na większe ramki?

Większe ramki zamiast wcięcia — takie zmiany w iPhone 13 brzmią jak… krok wstecz?

Od razu zaznaczę, że wszystkie informacje które póki co napływają dotyczące iPhone’a 13 to wciąż plotki i przecieki. Jak z nimi bywa — wiadomo nie od dziś, dlatego warto spojrzeć na nie z nieufnością. Ale im bliżej premiery, tym więcej informacji na temat urządzeń będzie przybywać — aż ostatecznie… prawdopodobnie zdradzą wszystkie niespodzianki jeszcze przed oficjalną zapowiedzią smartfonów. Niemniej jeden z tzw. tipsterów (Mauri QHD) twierdzi, że jednym z prototypów które obecnie testuje Apple jest całkowicie pozbawiony wcięcia, a całość upchnięta jest w obudowie znanej z zeszłorocznych iPhone’ów 12. Wszystko to przy większych ramkach, ale by było symetrycznie — są one powiększone z każdej strony. Brzmi trochę abstrakcyjnie, ale jeżeli Apple zdecydowałoby się na taki krok, nie byłbym ani trochę zdziwiony. W końcu firma ma już na swoim koncie wiele decyzji które budzą sporo kontrowersji i można je spokojnie uznać za cofanie w rozwoju. Jedną z ostatnich jest, oczywiście, sprzedawanie smartfonów bez ładowarki.

iPhone 13 there´s a prototype with no notch at all,

but -a bit- bigger bezels,

meaning the 4 sides are equally bigger

or maybe iPhone 14? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/xGROzS6BME — Mauri QHD (@MauriQHD) January 28, 2021

iPhone 13, a może iPhone 14? Czas pokaże

Informacje (plotki) są, wieść się niesie — ale czy zmiany te obejmą tegoroczny, czy dopiero przyszłoroczny, model? Tego jeszcze nie wiemy — i prawdopodobnie dowiemy się dopiero bliżej premiery. Patrząc jednak jak sprzętowo konkurencja odskoczyła od Apple, myślę, że firma ma dużo większe braki do załatania, niż kwestia ramek i wcięć. Odświeżanie 60 Hz na tle tego, że budżetowe smartfony z Androidem za około 1000 złotych potrafią oferować w tym przypadku znacznie więcej, wypada ponuro. Dlatego jako użytkownik szczerze wolałbym zestaw poprawek w tym aspekcie, niż kombinowanie z wyglądem i lepszym rozmieszczeniem elementów na przednim panelu. Bo co mi po tym, skoro takowy w zestawieniu z konkurencją wypada jak… trochę z innej epoki?