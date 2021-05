W tym roku nawet najtańszy iPhone ma otrzymać funkcję aparatu, która dotychczas trafiła wyłącznie do 12 Pro Max

Wszystkie nowe iPhone’y mają otrzymać zaawansowaną stabilizację

Jeżeli dotychczasowe przecieki się potwierdzą, to kupując nawet najtańszego iPhone 13 będziemy mogli liczyć na funkcję dotychczas zarezerwowaną dla najdroższego sprzętu w portfolio producenta. Skąd takie informacje? Z ilości zamówień na właśnie ten komponent. Analitycy twierdzą, że to za dużo, by trafiły wyłącznie do linii Pro — wysnuli więc teorię, że VCN trafi do wszystkich tegorocznych modeli. Dodatkowym potwierdzeniem tej informacji mogą być też plotki o nowym układzie kamer z tyłu. To nie tylko zabieg kosmetyczny, ale także pozwalający upchać więcej technologii do nowej linii smartfonów.

Od premiery iPhone 13 dzieli nas jeszcze kilka długich miesięcy. Im bliżej „dnia zero”, tym więcej będzie informacji — i co ważne, tym trafniejsze one będą. Póki co jednak warto mieć na uwadze, że to wciąż nie są żadne oficjalne wieści, dlatego warto podchodzić do nich z odrobiną rezerwy. Ale ważniejsze niż nowe sztuczki aparatów wciąż pozostają dla mnie wieści na temat ekranów z odświeżaniem 120 hz, które są powszechne nawet w tanich smartfonach z Androidem…