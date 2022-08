Plus Wymiana, czyli najnowszy iPhone co 2 lata

Wśród osób, które wymieniają swoje smartfony najczęściej (na przykład po to, by być cały czas na bieżąco z nowinkami technologicznymi) panuje przekonanie, iż nie ma sensu wymieniać telefonu częściej niż co drugi model. Coroczne premiery topowych urządzeń nie przynoszą tak wiele nowości, te pojawiają się zwykle, co dwa lata. Program Plus Wymiana wydaje się więc idealnym rozwiązaniem dla takich osób, ale nie tylko.

Program Plus Wymiana dostępny jest dla wszystkich modeli iPhone, a więc między innymi iPhone 13 128GB, iPhone 12 mini 64GB czy iPhone SE 2022 64GB (pełna lista modeli na końcu wpisu), ale my dla uproszczenia i przejrzystości w tym tekście, będziemy pokazywać działanie programu i wyliczenia na przykładzie jednego z tych modeli - iPhone 13 128GB.

Plus Wymiana - jak to działa dokładnie?

Zasada działania programu Plus Wymiana jest bardzo prosta i mamy tu do wyboru dwie opcje. Podczas zakupu w Plusie iPhone 13 128GB wraz z dowolnym abonamentem, możemy zadecydować o jego wymianie na najnowszy dostępny model iPhone, bez płacenia ostatnich 12 rat za poprzedni iPhone 13 128GB.

Jeśli z kolei będziemy chcieli go zatrzymać na własność - bez wymiany na nowy, możemy to zrobić poprzez dopłacenie do końca tych 12 rat. Co ważne, decyzję tę możemy podjąć po 18 miesiącach, natomiast należy spłacić minimum 24 raty za posiadany model smartfona.

Spłacić, sprzedać i kupić nowy, czy od razu wymienić na nowy?

Smartfony marki Apple należą do urządzeń, które najmniej tracą na wartości, spośród wszystkich dostępnych na rynku - po dwóch czy nawet trzech latach od premiery. Z tego też względu wiele osób woli najpierw spłacić do końca raty za iPhone, sprzedać go i dopiero kupić nowy. Czy rzeczywiście to najbardziej opłacalna forma? Sprawdźmy.

W programie Plus Wymiana, nowego iPhone dostajemy po dwóch latach spłaty bez płacenia ostatnich 12 ratach. Z kolei w przypadku wykupienia na własność płacimy 36 rat, a więc przez trzy lata. Trzy modele wstecz, czyli iPhone XR 128GB kosztuje obecnie od około 899,00 zł (zbite plecki) do 1 600,00 zł (bardzo dobry stan), czyli w zależności od stopnia zużycia, niemniej dajmy średnią - 1 249,50 zł.

Decydując się na wykupienie na własność iPhone 13 128 GB, po 36 miesiącach zapłacilibyśmy za niego łącznie 4 480,74 zł. Następnie sprzedalibyśmy go za około 1 250,00 zł i przeznaczylibyśmy tę kwotę na zakup nowego iPhone.

Co się dzieje jednak w programie Plus Wymiana po 24 miesiącach? Kończymy spłatę za iPhone 13 128GB na kwocie 3 206, 82 zł. W kieszeni mamy więc pewne 1 273,92 zł, czyli koszt, który musielibyśmy ponieść jeszcze, decydując się na spłatę wszystkich 36 rat.

Oczywiście w przypadku wymiany w Plusie, tak jak przy sprzedaży za wspomnianą wyżej kwotę, telefon nie może być uszkodzony. Jeśli boimy się, że smartfon w trakcie naszego użytkowania ulegnie uszkodzeniu, możemy wykupić dodatkowe ubezpieczenie. W ramach usługi Serwisu Urządzenia Premium, która kosztuje tylko 20 zł/30 dni, w przypadku nieszczęśliwego uszkodzenia iPhone, Plus naprawi go nam bez utraty gwarancji, a my uzyskamy pewność, że po 2 latach będziemy mogli zwrócić tego iPhone i wymienić go na nowy.

Reasumując, korzystając z programu Plus Wymiana, mamy nowy telefon rok wcześniej, nie musimy się bawić później w sprzedaż naszego starego iPhone, narażając się na ewentualne perturbacje z potencjalnymi kupującymi w sieci, a finansowo wygląda to podobnie.

Plus Wymiana dla obecnych klientów Plusa

No właśnie, na jeszcze większą oszczędność w programie Plus Wymiana mogą liczyć obecni klienci Plusa, którzy przy wyborze nowego iPhone i przedłużeniu obowiązującej umowy nie płacą za niego opłaty na start.

Tak więc w przypadku opisywanego tu iPhone 13 128GB, całkowity koszt po 24 miesiącach spłaty rat za urządzenie wyniesie 2 547,84 zł, czyli mniej o aż 1 932,90 zł od ceny końcowej za ten model. Dzięki temu, nawet wliczając koszt ubezpieczenia, ciężko będzie znaleźć na rynku atrakcyjniejszą opcję na tego smartfona w abonamencie, z możliwością wymiany go później na nowy model po dwóch latach.

Pełna lista urządzeń Apple dostępnych programie Plus Wymiana

W programie Plus Wymiana możemy zakupić na stronie Plusa lub z opcją “zamów do salonu” (w przypadku braku dostępności można skorzystać z przycisku „zostaw numer”), wszystkie urządzenia Apple z poniższej listy:

iPhone 11 64GB

iPhone 12 mini 64GB

iPhone 12 64GB

iPhone 12 128GB

iPhone 13 mini 128GB

iPhone 13 128GB

iPhone 13 256GB

iPhone 13 512GB

iPhone 13 Pro 128GB

iPhone 13 Pro 256GB

iPhone 13 Pro 512GB

iPhone 13 Pro 1TB

iPhone 13 Pro MAX 128GB

iPhone 13 Pro MAX 256GB

iPhone 13 Pro MAX 512GB

iPhone 13 Pro MAX 1TB

iPhone SE 2022 64GB

Wszystkie te modele obsługują już technologię 5G, której zasięg na nadajnikach Plusa dociera już ponad 19 mln mieszkańców z 800 miejscowości w Polsce. Ponadto są one wspierane technicznie przez Apple, a lista certyfikowanych funkcji aktualnie przedstawia się następująco:

5G,

eSIM,

FaceTime over Cellular,

LTE,

Personal Hotspot.

Aby móc w pełni korzystać z nowej technologii 5G w Plusie na tych urządzeniach, wystarczy zaktualizować system do najnowszej wersji iOS: Ustawienia - Ogólne - Uaktualnienia oraz ustawienia operatorskie: Ustawienia - Ogólne - To urządzenie.

–

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci komórkowej Plus.