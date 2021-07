Według najnowszych przecieków iPhone 13 ma zaoferować ładowanie zwrotne

Wielu z nas chucha i dmucha na baterię w smartfonach — ostatecznie to one okazują się często najsłabszym ogniwem. Jednak kiedy bateria smartfona pokazuje jeszcze kilkadziesiąt procent, słuchawki odmówiły posłuszeństwa, a nie mamy możliwości naładować ich w inny sposób — to rozwiązanie na wagę złota, z którego sam chętnie bym skorzystał. Niestety, dotychczasowe urządzenia Apple nie pozwalały na takie opcje. I choć jeszcze jesienią zrobiło się głośno o tym, że iPhone 12 ma ładowanie zwrotne ale jest wyłączone software’owo, to do tej pory nie doczekaliśmy się aktywacji tej opcji. Kto wie, może nadejdzie ona wraz z nowym modelem iPhone’a?

Póki co to wyłącznie plotki — ale nie ukrywam, że byłaby to naprawdę dobra wiadomość. W końcu od przybytku głowa nie boli. Jestem tylko bardzo ciekawy jak Tim Cook i spółka będą reklamować kwestią ładowania słuchawek, skoro wciąż sprzedają zwykłe AirPodsy bez etui które takowe obsługuje ;-). Czyżby nadchodził jego kres – żeby wszystko lepiej wyglądało w ich perfekcyjnie wyreżyserowanych scenkach?

