iPhone 12 posiada ładowanie zwrotne, ale jest wyłączone. Czemu?

Powstaje więc pytanie, dlaczego taka funkcja została wyłączona i nie jest dostępna dla użytkowników od samego początku? Większość źródeł wskazuje, że szybkość ładowania była niezadowalająca i nie „utrzymywała standardów Apple”. Patrząc, że 20 W „szybkie ładowanie” według Apple te standardy utrzymuje, to faktycznie musiało to być dosyć ślimacze tempo. Ja jednak jestem zdania, że prawdziwy powód zablokowania tej funkcji jest nieco inny. Jeżeli rozbierzecie iPhone’y na czynniki pierwsze, zobaczycie, że model 12 posiada ogniwo o pojemności zaledwie 2800 mAh, a iPhone 12 Mini – 2200 mAh. Takie wartości ledwo pozwolą użytkownikom dotrwać do końca dnia. Jeżeli w jego trakcie chcieliby pomóc innemu użytkownikowi, pozwalając podładować mu telefon, czas pracy na jednym ładowaniu zmalałby do dramatycznie śmiesznych wartości. Z takimi ogniwami iPhone’y po prostu nie nadają się do ładowania zwrotnego i w tym kontekście to nawet dobrze, że ta funkcja została zablokowana.

Myślicie, że ładowanie zwrotne trafi kiedyś do iPhone’ów?