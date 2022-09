Tańszy iPhone 13? Dziś tańszy jest tylko w polskich elektromarketach. Niewiadomo jak długo

Co roku przy premierach nowej wersji iPhone, poprzednie taniały od 450 do 600 zł. W tym roku mamy wprawdzie inflacje, droższego dolara, ale nikt się nie spodziewał, że poprzednie modele tak sporo podrożeją.

Dla przypomnienia, w zeszłym roku po premierze iPhone 13, tak wyglądały ceny iPhone 12 przed konferencją i po.

Ceny iPhone Cena przed konferencją Nowa cena Różnica iPhone 12 64 GB 4 199,00 zł 3 599,00 zł 600,00 zł iPhone 12 128 GB 4 449,00 zł 3 849,00 zł 600,00 zł iPhone 12 256 GB 4 949,00 zł 4 349,00 zł 600,00 zł iPhone 12 mini 64 GB 3 599,00 zł 3 149,00 zł 450,00 zł iPhone 12 mini 128 GB 3 849,00 zł 3 399,00 zł 450,00 zł iPhone 12 mini 256 GB 4 349,00 zł 3 899,00 zł 450,00 zł

Można w nich było dostrzec pewną konsekwencję Apple, na przykład iPhone 12 64 GB kosztował wówczas po obniżce dokładnie tyle co iPhone 13 mini 128 GB w dniu premiery.

Ceny iPhone 64GB 128GB 256GB 512GB iPhone 12 3 599,00 zł 3 849,00 zł 4 349,00 zł iPhone 13 4 199,00 zł 4 699,00 zł 5 699,00 zł iPhone 12 mini 3 149,00 zł 3 399,00 zł 3 899,00 zł iPhone 13 mini 3 599,00 zł 4 099,00 zł 5 099,00 zł

Dziś mieliśmy premierę iPhone 14, i ci co liczyli na niższą cenę za iPhone 13 mogli się sporo przeliczyć. Spójrzmy tylko na ceny za iPhone 13 mini przed i po konferencji Apple.

Ceny iPhone Cena przed konferencją Nowa cena Różnica iPhone 13 mini 128 GB 3 599,00 zł 3 999,00 zł 400,00 zł iPhone 13 mini 256 GB 4 099,00 zł 4 699,00 zł 600,00 zł iPhone 13 512 GB 5 099,00 zł 5 999,00 zł 900,00 zł

W tym roku już żadnej konsekwencji cenowej nie widać. Najtańsza wersja podrożała o 400 zł, większa pojemność o 600 zł, a iPhone 13 mini 512 GB aż o prawie tysiąc złotych. Ciężko to jakoś sensownie uzasadnić, nawet uwzględniając obecną sytuację.

Ceny iPhone 13 mini w elektromarketach

Powyższe ceny pochodzą już z aktualnej strony sklepu Apple, a jak wiemy ceny u polskich dystrybutorów są zwykle odpowiednikiem tych cen, niemal 1:1 - nie licząc okresowych promocji rzędu 100 zł do 300 zł. Najwyraźniej nowy cennik Apple zaskoczył też i nasze elektromarkety, bo jeszcze dziś możecie je zamówić online na stronach najpopularniejszych z nich w starych cenach - Media Expert i EURO RTV AGD.

Cena iPhone 13 mini 128 GB

iPhone 13 mini 128 GB kupicie jeszcze dziś na Media Expert w cenie 3 499,00 zł lub w 10 ratach 0% po 349,90 zł.

Z kolei na EURO RTV AGD jest drożej, ale jeszcze poniżej nowej ceny ze sklepu Apple - za gotówkę kupicie go w cenie 3 649,00 zł lub w 6 ratach 0% po 608,17 zł.

Cena iPhone 13 mini 256 GB

iPhone 13 mini 256 GB w Media Expert do kupienia jest jeszcze w cenie 3 999,00 zł lub w 10 ratach 0% po 399,90 zł, czyli tyle ile obecnie najtańsza wersja 128 GB w sklepie Apple.

Ponownie w EURO RTV AGD ten model już jest droższy o 200 zł, ale nadal taniej niż cena Apple. W tym elektromarkecie kupicie go za 4 199,00 zł lub w 6 ratach 0% po 699,83 zł.

Cena iPhone 13 mini 512 GB

Natomiast najdroższy model iPhone 13 mini 512 GB kosztuje jeszcze 4 999,00 zł lub w 10 ratach 0% po 499,90 zł, czyli dokładnie tysiąc złotych taniej niż w sklepie Apple.

W EURO RTV AGD z kolei to jeszcze cena 5 099,00 lub 6 rat 0% po 849,83 zł.

Takie dysproporcje dostępne są we wszystkich modelach iPhone 13 w naszych elektromarketach, widać więc, że czeka ich teraz niezłe wietrzenie magazynów, prawdopodobnie sprzedadzą się wszystkie do jutrzejszego poranka. No chyba, że już w nocy uda się i im zaktualizować te cenniki.