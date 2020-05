Po zmianie iPhone’a 7 na iPhone X byłem zaskoczony tym, jak świetnie Face ID radzi sobie w przeróżnych warunkach i jak szybko rozpoznaje moją twarz, a kolejne aktualizacje iOS-a tylko ten proces usprawniły i przyspieszyły. Nowsze iPhone’y niż X radzą sobie z tym jeszcze lepiej, natomiast iPad Pro jako jedyny wśród wszystkich urządzeń, wspiera rozpoznawanie twarzy niezależnie od orientacji ekranu (czujników i kamer) względem naszej twarzy. EverythingApplePro twierdzi, iPhone 12 będzie oferował jeszcze szersze kąty, ale na razie brakuje wzmianek o jakichkolwiek innych poprawkach w Face ID. Jak dowiedzieliśmy się wcześniej, wcięcie (notch) w ekranie iPhone’a 12 Pro ma być nieco mniejsze niż w dotychczasowych modelach.

Oprócz bardziej wydajnego procesora, lepszy aparat jest jednym z pewniaków, jeśli chodzi nowe modele iPhone’ów. Tym razem nie będzie inaczej – Apple ma poprawić możliwości aparatów w słabych warunkach oświetleniowych, przyspieszyć działanie autofocusa i stabilizację obrazu. Funkcja inteligentnego HDR-a ma redukować szum w ciemniejszych miejscach kadru, a wspominany wielokrotnie nowy czujnik, LiDAR, ma pozytywnie wpłynąć na działanie automatycznej ostrości. Miałoby to dotyczyć także, a może w głównej mierze trybu portretowego. Dobrze brzmią zapowiedzi zwiększenia stopnia przybliżenia optycznego – zamiast zoomu 2x mielibyśmy dostać 3x. Z plotek wyłania się obraz, w którym na jesieni otrzymamy aż cztery nowe iPhone’y: 5,4 i 6,1-calowe podstawowe modele oraz 6,1 i 6,7 calowe modele Pro. iPhone 12 ma otrzymać nowy wygląd nawiązujący pod pewnymi względami do modeli 5/5S, gdzie obecne były płaskie krawędzie.

Looks like Apple is sticking with the “AirPods” branding for their new over-ear headphones.

AirPods Studio

Codename: B515

$349

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 9, 2020