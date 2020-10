iPhone 12 Mini to kompletna nowość w portfolio Apple. Użytkownicy od lat prosili o mniejszy wariant topowego urządzenia. Bo choć w ofercie wciąż są perełki takie jak iPhone SE (2020), to jednak trudno ukryć, że urządzenie przywodzi na myśl bardziej modele z 2014 roku, niż te na wskroś współczesne. Potwierdziły się jednak przecieki dotyczące iPhone’a 12 mini — zgodnie ze wcześniejszymi wieściami, najmniejsze urządzenie w rodzinie iPhone 12 zaoferuje 5,4-calowy ekran… a co poza nim?