Apple się pomyliło. iPhone 12 Mini nie jest hitem sprzedaży

Trudno mi uwierzyć, że Apple nie zrobiło szeregu badań rynku i na ich podstawie zdecydowało się w ogóle na wypuszczenie mniejszego flagowca. No chyba, że jednak strzelali w ciemno i za nic brali sobie brak małych urządzeń w ofercie konkurencji. Na pewno pamiętacie świetnego Samsunga Galaxy S10e, który nie doczekał się jednak kontynuacji i nic nie wskazuje na to, by ten model miał jeszcze kiedykolwiek powrócić do oferty koreańskiej firmy. Możliwe więc, że Apple nieco przeceniło popularność iPhone SE 2020, który faktycznie sprzedawał się świetnie, ale był dużo tańszy niż iPhone 12 Mini.

Może jako prezent pod choinką iPhone 12 Mini poradzi sobie lepiej

Dużo dyskutowano o wycenie nowych iPhonów 12 i na pewno bazowy model spotkał się z gorszym przyjęciem niż rok temu – ale różnica w cenie też jest widoczna. iPhone 12 Mini został wyceniony z tegorocznego zestawienia najlepiej, więc teoretycznie mógł się też najlepiej sprzedawać, szczególnie że poza rozmiarem nie różni go tak wiele od zwykłej dwunastki. Może się jednak okazać, że 12 Mini będzie hitem sprzedażowym w okresie świątecznym, właśnie jako prezent pod choinkę – czy to dla dzieciaków, czy mniej wkręconych w mobile członków rodziny. To jednak tylko przypuszczenia i sam jestem bardzo ciekawy czy sprzedaż tego modelu ma jeszcze szansę się rozkręcić. Bo jakby nie patrzeć – wyniki sprzedaży zadecydują o tym, czy doczeka się następcy. A chyba nie chcielibyśmy, żeby mała odsłona zniknęła z rynku, prawda?

