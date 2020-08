Apple już nagrywa prezentację iPhone 12 w Apple Park. Jakie produkty jeszcze zobaczymy we wrześniu?

Prezentacja iPhone 12 będzie idealna

Jedną rzeczą jest wyjść na scenę by prezentować sprzęt i jego funkcje, a co innego — nagrywać to w domu. Nad każdym takim wydarzeniem pracuje sztab profesjonalistów. Konferencje Apple (zwłaszcza te za czasów Jobsa) były dopieszczone w każdym calu — ale nie oszukujmy się. Charyzma Jobsa w połączeniu z jego dążeniem do perfekcji to magiczny składnik, którego nie da się podrobić. Tym razem jednak ekipa Apple ma szansę wszystko dopieścić według własnego widzimisię — nad czym według LeaksApplePro pracuje już teraz, nie bojąc się nagrywania tych samych scen po kilka razy. Ma być idealnie.

Apple iPhone event recording starting tomorrow at Apple Park. — Leaks (@LeaksApplePro) August 16, 2020

Wrześniowa prezentacja Apple to nie tylko iPhone 12. Jakie urządzenia pokaże firma?

iPhone 12 (a właściwie, jeżeli wierzyć przeciekom, cztery nowe iPhone’y) to niewątpliwie najjaśniejszy punkt wrześniowej konferencji Apple. Mimo wszystko sporo mówi się o tym, że na tym jeszcze nie koniec — i gigant z Cupertino zaprezentuje wówczas także szereg innych produktów. Z ich perspektywy: prawdopodobnie znacznie mniej istotnych, ale jednak nowości w portfolio to zawsze spora szansa na dalsze ruszenie. I jeżeli wierzyć dotychczasowym plotkom, to we wrześniu mielibyśmy poza całą serią iPhone’ów zobaczyć także nowe słuchawki AirPods Studio, „pastylka” do lokalizacji AirTag, mniejsza wersja ich głośnika — HomePod Mini, odświeżone Apple TV, co najmniej dwa komputery z ARM oraz tani iPhone 8.