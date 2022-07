Publiczne bety iOS 16, iPadOS 16 i macOS Ventura już są do pobrania!

Co nowego w iOS 16, iPadOS 16 lub macOS Ventura?

Najnowsze wersje systemów dla iPhone'a, iPada i komputerów Mac nie niosą gigantycznych rewolucji, ale jest tam sporo zmian, które na pewno będą kusić użytkowników. Nowy iOS, jak zawsze, to kopalnia mniejszych i większych poprawek oraz modyfikacji, a także zupełnie nowy ekran blokady. To on, dając opcję zmiany wyglądu zegarka, powiadomień oraz dodawania widżetów, budzi chyba największe emocje, ale Stage Manager w iPadOS 16 jest nie mniej ekscytujący, do pary z pełnoprawną obsługą zewnętrznych ekranów. macOS Ventura to także pojawienie się Stage Managera, ale lista nowości jest niezwykle obszerna.

Więcej o nowych systemach:

Od dziś użytkownicy urządzeń Apple mogą pobierać najnowszą publiczną wersję beta każdego z systemów. Nie jest to wskazane w przypadku jedynego i głównego smartfona, tabletu czy komputera, ponieważ pomimo kilku wersji deweloperskich, które pozwalały wyeliminować największe problemy, wciąż mamy przecież do czynienia z betą.

Dlatego na przestrzeni następnych tygodni mogą wyjść na jaw zupełnie nowe problemy, o których jeszcze nie wiadomo. Dodatkowo, mogą być na tyle poważne, że uniemożliwią normalne używanie urządzenia i będzie potrzebny reset urządzenia do ustawień fabrycznych.

Jak zainstalować wersję beta iOS 16, iPadOS 16 lub macOS Ventura?

Jeśli zdecydujecie się na instalacje wersji beta iOS 16, iPadOS 16 lub macOS Ventura, odwiedźcie stronę Apple: beta.apple.com, a tam zarejestrujcie się lub zalogujcie, w zależności od tego, czy już z niej korzystaliście. Następnym krokiem jest instalacja specjalnego profilu na urządzeniu, natomiast strona zawiera też poradnik krok po kroku, w jaki sposób można zainstalować testową wersję nowej wersji systemu. W większości przypadków niezbędne będzie też ponowne uruchomienie urządzenia, zanim aktualizacja stanie się dostępna.

Instalujecie betę systemu na własną odpowiedzialność, bądźcie aktywni

Pamiętajcie, że korzystanie z wersji beta, szczególnie tych wczesnych, może spowodować nie lata kłopoty z Waszym urządzeniem. Udział w testach dobrze jest też potraktować, jako czas, gdy można mieć wpływ na ostateczną wersję nowego wydania OS-a (co pokazał interfejs Safari w iOS 15), dlatego w trakcie korzystania z publicznej bety zgłaszajcie swoje opinie bezpośrednio do Apple za pomocą odpowiedniej aplikacji i sekcji.